Fuerte pedido de Vizzotti: “Solo salgamos a trabajar y a llevar los chicos al colegio”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo este miércoles que “la situación es delicada” por el avance de la segunda ola de coronavirus en el país, dijo que “el sistema de salud está en tensión, sobre todo las camas de terapia intensiva” y pidió solo salir de la casa para ir a trabajar o llevar a los hijos a la escuela.

En conferencia de prensa, Vizzotti pidió a toda la ciudadanía “evitar toda actividad que no sea prioritaria”, en el marco del aumento de casos de Covid.19. “Solo salgamos a trabajar, a llevar los chicos al colegio y hacer actividades indispensables. Les pedimos postergar todo lo que se pueda”, dijo. E insistió: “Vamos a tener que postergar festejos, cumpleaños, bautismos, reuniones sociales y de amigos: es clave para disminuir la transmisión”.

La funcionaria afirmó que Argentina está “en un momento crítico” de la pandemia de coronavirus y agregó que esa situación “no es sólo desde lo sanitario, sino también desde lo social y emocional”. “La situación es delicada, estamos preocupados. Nuestro sistema de salud está en tensión. El aumento acelerado de casos hizo que se ponga en tensión las camas en el sector privado y público”, alertó.

“Si no cumplimos los protocolos, va a ser muy difícil detener la segunda ola. Durante el año pasado, pudimos. A fin de año, con el aumento sorpresivo de casos también pudimos. No hay nadie que no esté cansado y preocupado por su salud y su economía. Somos conscientes de eso y vamos a acompañar a cada argentino. Pero la pandemia no terminó”, afirmó.

Asimismo, la funcionaria destacó que recién se llevan cinco medidas de las nuevas restricciones anunciadas el viernes pasado y que todavía no se ven los resultados, aunque desde el Gobierno están “monitoreando hora a hora la situación”. Y agregó: “El número de casos no va a ser el único parámetro para tomar decisiones. Se está evaluando permanentemente. Cuando sea oportuno y consensuado veremos si hace falta tomar más medidas”.

Por otra parte, la funcionaria señaló que el último DNU dictado por el Gobierno nacional “le da la potestad a gobernadores de ampliar y ajustar las medidas” restrictivas para mitigar los efectos de la segunda ola. “La eficacia de las medidas dependen de la implementación y la fiscalización en las distintas jurisdicciones, así como los controles”, explicó. (DIB)