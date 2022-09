Finalizó con gran éxito el Country Music Festival, que reunió a miles de visitantes y sampedrinos

Tras tres jornadas exitosas jornadas finalizó el domingo por la noche el San Pedro Country Music Festival que vio pasar a más de 60 shows y que reunió en la ciudad a miles de visitantes.

El estilo y la estética del género musical que define al espectáculo, otras variantes conectadas, y el baile en línea, se combinaron una vez más para disfrutar de grupos musicales de country de Argentina y el mundo.

Las actividades del domingo comenzaron con All Together 2 (Encuentro de Line Dance en Avenida Costanera) y luego ya en el escenario del Paseo Público se presentaron: Cherry Collins «Orbisongs» – Mr. Kite (Tributo Beatles) – Proyecto Country – Cosmofábfica – Estación 39 – Fogerteam – Bronco – Orlando Curti & The Groove Seekers – Naty Bravo – La Rockabilera del Sur – The Smoke Sellers (Uruguay) – SanFolk – Los Hijos de Dylan – Billy La Rocka – Country Gruñón – Adrian Tigen – The Rey Band – Wanted Country Music – Countruck (Brasil).

?

«AGRADECIMIENTO Y DISCULPAS»

El organizador del evento, Gustavo Laurino, expresó a través de redes sociales: «La producción del San Pedro Country Music Festival agradece a la enorme cantidad de gente que colaboró para poder concretar el desafío de este regreso, convirtiendo nuestro Paseo Público en un espacio de entretenimiento y encuentro de miles de personas.

Pedimos disculpas por todos los trastornos que se hayan podido generar alrededor de la fiesta cuya continuidad, en ese espacio, evaluaremos con tranquilidad cuando se comience a pensar en una eventual próxima edición.

Hacemos público nuestro reconocimiento al personal municipal de las áreas de Parques y Jardines, Turismo, Salud, Cultura, Servicios Públicos, Obras Públicas, Seguridad, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Tránsito, Comercio y el respaldo del Intendente Ramón Salazar junto a todo su equipo y del ex Intendente Cecilio Salazar que desde hace varios años han acompañado esta fiesta.

A la Secretaría de Turismo y Cultura encabezada por Marcela Cuñer, a los Secretarios de Seguridad Diego Solana y Juan Carlos Agüero que compartieron en esta transición la responsabilidad de coordinar el acompañamiento de la fiesta.