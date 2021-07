Fernando Bravo personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires

La iniciativa surgió de la diputada María Luisa González Estevarena (VJ), quien encabezó el evento y dijo: «Queremos premiar esa voz que se volvió un ícono para la Ciudad. Fernando representa los valores que todos disfrutamos a través de su entrega y compromiso con la verdad. La Ciudad te debía este homenaje, gracias por tantos años de talento».

Por su parte, el ministro de cultura, Enrique Avogadro, expresó que «Fernando es una parte muy importante de la voz cultural del país. Es una distinción enormemente merecida y de toda la Ciudad. Le agradezco el acompañamiento de todos estos años y de lo que resta por delante».

El también locutor y conductor Julio Lagos halagó a su amigo y comentó: «Hace 54 años nos conocemos y nunca imaginamos esto, me emociona mucho este reconocimiento. La gente le cree porque Fernando es como parece que es: leal, compañero y familiero».

El homenajeado compartió su emoción y comentó: «Es una de las primeras veces que me quedo sin palabras. Un gracias engloba el sentimiento más profundo que tengo para entregarles. El trabajo radial y televisivo no es individual, uno sirve y se vale de muchos colaboradores así que le agradezco a ellos también. La distinción que hoy me entregan la coloco en un lugar destacadísimo de mi carrera».

El acto se realizó en el salón Dorado del Palacio Legislativo, al que asistieron familiares y amigos del homenajeado y los legisladores Claudio Cingolani, Cecilia Ferrero, Paola Michielotto, Hernán Reyes (VJ) y Marcelo Guouman (UCR-Ev).

50 años de trayectoria

Fernando Bravo es una voz masculina emblemática de la radiofonía, considerada ícono en su medio. El locutor tiene una carrera de más de cincuenta años en la radio y televisión y ha recibido innumerables premios.

A lo largo de su vasta trayectoria participó en diversos ciclos televisivos, entre ellos: la comedia «Mesa de Noticias» (de 1983 a 1986), el programa femenino «Veinte mujeres» (1985), el magazine «Con ustedes» (de 1986 a 1989) el programa «Siglo XX cambalache» (de 1991 a 1996) y el concurso «Fer play» (1994).

En radio, cabe destacar la conducción de programas como «Siempre Rivadavia» por radio Rivadavia (entre 1976 y 1979), «Revista 5» por radio Continental (entre 1985 y 1986), «Bravo 1030» y «Qué te parece» por Radio del Plata (entre 1995 y 2008).

En febrero de 2009 retornó a radio Continental para conducir «Bravo Continental » junto a varios periodistas destacados.

En octubre de 2010 la editorial Aguilar publicó su autobiografía «Mi domicilio es el aire: 40 años de radio y televisión», un libro donde hace un repaso de su carrera, relata anécdotas y cuenta algunos pasajes de su vida personal.

www.diariodecultura.com.ar