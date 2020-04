Felices 107 años Río Tala

Este 27 de abril la localidad cumple 107 años desde su fundación y aunque este años debido a las restricciones por el coronavirus no se llevará a cabo ningún festejo es importante destacar esta importante fecha, no solo para los talenses sino también para todos los sampedrinos.

FUNDACIÓN DE RIO TALA.

La localidad de Río Tala, llamada así por las cercanías de un río, el cual a lo largo de su cauce tenía mucha cantidad de plantas de tala. Río Tala es una localidad de la provincia de Buenos Aires, situada al sur del partido de San Pedro, Argentina. Cuenta con 1814 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 8% frente a los 1681 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.

El pueblo propiamente dicho se empezó a poblar a comienzos del siglo XX, aunque su estación ferroviaria (Estación Río Tala), el cual le dio origen al pueblo data del siglo XIX, según historias del año 1880.

Aunque ya desde épocas coloniales la zona se encontraba habitada, primero por los indios querandíes, y luego por los primeros colonos. Pero dichos asentamientos se encontraban en cercanías del arroyo El Tala.

Durante el siglo XVIII, se realizaron compraventas de tierras poblándose la zona en forma lenta. En una de la estancias La Barranquida hoy La Estrella nació Fray Cayetano Rodríguez, también en la estancia de la familia Escalante, La Estrella, vivió Juan Facundo Quiroga.

Con el paso de las líneas férreas, comenzaron a llegar los inmigrantes que dejaban su país natal, corridos por las guerras civiles o la pobreza de sus países, llegaban con la promesa de los embajadores argentinos en sus países, de encontrar un país con trabajo, tierras para trabajar, etc. Todo esto claro debido a la conquista de territorio mediante la matanza de indios. La zona tuvo dos asentamientos fuertes, uno que nació desde la estación y otro se realizó a unos 5 km, en el paraje llamado La Celina.

ZONA BATATERA

Proferio Celestino Cisi comenzó a fabricar la primera máquina trasplantadora, en los años 1929/1930. Sacó la patente y vendió unas pocas. Lo notable fue que por ser menor de edad y además tener que cumplir con el Servicio Militar obligatorio en la Marina, delegó la gestión del patentamiento a un hermano mayor, de nombre Ulderico M.F. Cuando regresó, construyó varias máquinas muy bien hechas que no tuvieron la salida deseada. Esto sucedía por dos motivos: los productores creían que era imposible trasplantar batata con una máquina y que nos les iba a producir, además en aquella época, hablar de $ 150.- o $ 160.- que eran lo que costaba la máquina resultaba muchísimo dinero, ya que la bolsa de batata valía 40 centavos. Entonces pensó que ese era un negocio para un establecimiento industrial grande, que pudiera hacerla a menor costo; que en una herrería con pocos elementos. Fue así que le resto importancia a la fabricación, quizás desalentado por la falta de mercado donde colocarlas. En una ocasión vinieron representantes de una fábrica para comprar el invento, ofrecieron $ 14.000.- pero el padre no quiso que la vendiera a pesar de que en esa época dicha cantidad representaba mucho dinero. El tiempo pasó y la patente válida por 10 años, caducó, sin ser renovada nunca más.

Combate El Tala

En el sitio denominado El Tala tuvo lugar un pequeño combate entre las fuerzas comandadas por el general don Juan Lavalle, que había invadido la provincia de Buenos Aires, y la de general Pacheco, que había llegado hasta allí con el objeto de hacer un reconocimiento. Conseguido esto, se retiró, colocándose a retaguardia de los expedicionarios, siguiéndole así en su marcha. El 5 de agosto de 1840 unos mil hombres del ejercito del general Lavalle al mando del comandante Manuel Leoncio Rico, desembarcaron en San Pedro con el propósito de obtener caballadas, en proximidades del arroyo El Tala tuvieron un encuentro con una columna del ejercito del General Angel Pacheco, al mando de unos 1500 hombres a los que obligaron a retirarse después de un reñido combate cuerpo a cuerpo. Con ese triunfo se produjo la invasión total de las tropas de Juan Lavalle a la provincia para luego seguir hacia la ciudad de Buenos Aires.

con información de Efemérides Culturales, Históricas, Sociales y Políticas (Facebook)