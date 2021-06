Fallo de la Corte podría posibilitar el desembarco de Farmacity en la Provincia

El temido desembarco de la cadena Farmacity en la provincia de Buenos Aires podría, finalmente, estar acercándose. Es que todo indica que en los próximos días o meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitiría su fallo sobre el conflicto que mantienen los farmacéuticos bonaerenses con la empresa que pretende instalarse en la Provincia sin acatar la normativa vigente para el sector.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, María Isabel Reinoso, alertó sobre un posible inminente desembarco de la cadena Farmacity, que no solo podría convertirse en una «competencia desleal» sino que priorizaría los intereses comerciales, dejando de lado los fines de servicio público de acceso a la salud que tiene el rubro en la región.

El sector se encuentra en estado de alerta desde el año 2012, cuando comenzó un derrotero judicial que Farmacity perdió en las distintas instancias de la Justicia provincial, incluida la Suprema Corte Bonaerense. Finalmente, la empresa presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para avanzar con su desembarco, al buscar la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley provincial 10.606, que establece al medicamento como un bien social y a las farmacias como servicio público.

«Las farmacias no se instalan donde es rentable, sino donde hay una necesidad de salud», aseguró. Es por ello -y porque la constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza la prestación del servicio por los profesionales de la materia, es decir, farmacéuticos- que las sociedades anónimas –como Farmacity– no pueden instalar farmacias en el territorio de la provincia. Sobre el desembarco, sentenció: «lo pueden hacer cumpliendo la ley vigente, pero no han querido hacerlo».

La situación judicial

«No tenemos indicios de cómo pueden ser los votos de los magistrados, pero nos llamó la atención que se haya vuelto a mover la causa y creemos que esto puede estar próximo a resolverse en los próximos días o meses», explicó la representante de los farmacéuticos bonaerenses, tras recordar que ya se designaron los nuevos magistrados, después de que los jueces Rosenkrantz y Rosatti fueran recusados de intervenir en el expediente por sus vínculos por la empresa: Rozenkrantz, por haber sido abogado patrocinante de Farmacity y Rosatti, porque trabajó con la actual abogada de la cadena.

Tras la recusación, se convocó a jueces de Cámaras federales a integrar el Tribunal que sólo contaba con tres integrantes -Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- que evidentemente no llegaban a un acuerdo por unanimidad frente al caso y fueron designados el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, y su par de la Cámara Federal de Corrientes, Mirta Gladys Sotelo de Andreu.

La designación de dos jueces apuntados como «macristas» -Martín Irurzum y su suplente Gustavo Hornos- que se produjeron en medio de las acusaciones de lawfare que realizó el Frente de Todos hacia sectores del Poder Judicial, despertaron la polémica por la «repolitización» de la causa de la empresa que perteneció a Mario Quintana, ex funcionario y amigo del expresidente Mauricio Macri.

«Evidentemente Quintana no es de profesión farmaceútico, los intereses este fallo tocan la autonomía de la Provincia», expresó. «Para los farmacéuticos de profesión es una preocupación», explicó, ya que estas cadenas que ya funcionan en CABA y en otras provincias «se establecen sin ningún tipo de limitación».

Ahora, tal como sucedió con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad de las clases, se podría esperar que la Justicia reconozca la autonomía provincial en la causa Farmacity y permita que sea la Legislatura bonaerense la que tenga competencia para establecer quiénes ejercen la profesión y cómo la ejercen en el territorio bonaerense.

Fuente: Infocielo