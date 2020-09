Falleció en la Guardia una mujer que sufrió un disparo de arma de fuego

El conflicto vecinal que en la noche de ayer tuvo graves consecuencias, con una persona herida y una casa incendiada en Liniers al 2100, continuó durante la jornada de este lunes incrementándose las acciones violentas entre dos fracciones durante el mediodía.

En ese marco es que una vecina, que no tenía que ver con la disputa, fue herida con un disparo de arma de fuego. Fue derivada al Hospital en un auto particular, sin embargo las lesiones eran de suma gravedad y los profesionales de la salud no pudieron salvarle la vida, fue indentificada como María Vanesa Martínez de 36 años.

«Siguen los tiroteo» expresaba una mujer residente del barrio y continuó: «A las doce del mediodía empezaron a tirar con escopetas, nos tiran estando gente en la calle, estábamos todos afuera normal en el patio con las criaturas esto es tierra de nadie».