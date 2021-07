Fallecieron dos personas, covid positivo, que fueron trasladadas desde la Clínica San Pedro

Se trata de dos pacientes que se encontraban internados en la Clínica San Pedro, luego que fueran diagnosticados COVID-19 positivo. Frente a la situación, que es de público conocimiento, fueron derivados al Hospital donde fallecieron horas después. Se trata de Amalio Jesús Sarco, de 66 años, pastor de la Iglesia Profética y Domingo Ferreyra de 67 años.

La hija de Sarco, relató a través de La Radio 92.3: «mi papá llegó muy descompensado al Hospital, le agarró un paro cuando lo trasladaron. No sé cómo fue. Mi papá llegó con los pulmones muy dañados y cuando le agarró el otro paro no lo pudieron sacar». Y luego expresó : «Ellos hoy cerraron la clínica, conseguirán un trabajo nuevo pero a mi papá no lo voy a recuperar más.