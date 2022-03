Estafadores viralizan una falsa campaña en San Pedro y otros puntos de la provincia

En la tarde de ayer comenzó a viralizarse una campaña, que luego se podría establecer que era falsa, para colaborar económicamente con un niña que sufría cáncer.

El Facebook que el hombre brindó como propio carecía de los suficientes datos personales y sin actividad. Tampoco accedió a ser entrevistado en persona. Luego se pudo establecer, al googlear la información que diferentes medios de la provincia habían difundido la información y así como la que llegó a los medios de la ciudad, en todas las que la persona que envió los mensajes aseguró ser oriundo de la localidad en cuestión, tal como paso con medios de San Pedro, Berazategui, La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, entre otros.

El mensaje falso expresaba: «Hola mi nombre es Pablo Cuello, hace 8 meses venimos luchando con mi hija que tiene un tumor en el estomago el cual operaron. En la cirugía, no le pudieron sacar todo y le quedó un resto de tipo maligno. Hace 30 días la trasplantaron y ahora estamos esperando que responda para poder continuar con radioterapia y matar el resto maligno. Lamentablemente me acabo de quedar sin trabajo y no puedo afrontar mas los costos de traslados, controles, y deudas que se me fueron juntando. Estoy realmente desesperado necesito la ayuda de ustedes para terminar con el tratamiento de mi hija. Toda ayuda suma! Dejo mi CBU y ALIAS para el que quiera colaborar y también si pueden compartir la publicación será de gran ayuda!

CBU: 1430001713027598360015

Alias: pablo.22.cuello»

Y luego expresaba: «Les pido si por favor pueden ayudarme a difundir mi publicación, estoy desesperado necesito ayuda urgente,soy de San Pedro. Muchas gracias!»