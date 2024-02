Estafadores se hace pasar por representantes de un centro de salud tras hackear un celular

«ATENCION!!! SI LLAMAN DE WHATSAPP DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO NO ATIENDAN, ES ESTAFA!!! ME HACKEARON MI NUMERO 3329568942, SI PIDEN PLATA A MI NOMBRE NO SOY YO !!! COMPARTAN POR FAVOR !!!!!!», expresó Mariano Olivieri. El mensaje se viraliza con el objetivo de evitar cualquier tipo de estafa.

Ante la trascendencia de mensajes de este tipo, ayer la Municipalidad de San Pedro, expresó: «La Municipalidad de San Pedro informa y solicita la máxima colaboración, para que este mensaje llegue a toda la comunidad, con el objetivo de prevenir intentos de fraude a través de mensajes, llamados telefónicos o mensajes de WhatsApp.

Ninguna área de la Municipalidad solicita datos personales, ni ofrece trámites por esa vía, y si los recibe aún con un logo oficial como identificación, NO LOS RESPONDA.

Es muy importante, ante la reiteración de este tipo de maniobras, no acceder a intimaciones o propuestas de servicios, brindando datos personales, información bancaria, códigos o claves.