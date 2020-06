Error en el laboratorio: Carlos Bilardo no tiene coronavirus

La semana pasada un estudio confirmó que el DT campeón del mundo en México ’86 dio positivo de Covid-19.

La salud de Carlos Bilardo captó la atención del mundo del fútbol en los últimos días, luego de que la familia lo sacara de la clínica el viernes por la noche tras conocerse el resultado positivo al hisopado por COVID-19.

El ex entrenador y ex jugador de Estudiantes fue derivado a una clínica, para mayor atención y cuidado y en el correr de los días no presentó ningún síntoma. En la noche de hoy, Jorge, hermano del Narigón, publicó en su cuenta de twitter un mensaje diciendo que el laboratorio se equivocó. “mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivoco es para matarlos. Casi seguro vuelve al mismo lugar”, publicó el empresario y un rato más tarde borró.

Unos días atrás de la confirmación, Bilardo había dado negativo a la prueba, ya que en el sitio donde se encuentra alojado hubo al menos unas decena de pacientes con coronavirus.

