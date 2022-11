Entrega de medallas de honor a ex combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas

En el Monumento de la Batalla de Obligado se concretó este miércoles 23 de noviembre, un acto de homenaje a ex combatientes y familiares de caídos en la Guerra de Malvinas.

Con la presencia del Intendente Dr. Ramón Salazar, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete, junto a la Cancillería de la Nación y al Municipio de San Pedro, organizaron este emotivo encuentro.

Además del Intendente Salazar y funcionarios del gobierno local, de la ceremonia participaron el jefe de Gabinete de la Agencia Nacional por Malvinas Jorge Poblete, el subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires Mario Oporto, la titular del Instituto de Previsión Social Marina Moretti y el intendente de Carmén de Areco, Iván Villagrán, quienes entregaron a los ex-combatientes medallas de honor.



Como anfitrión el Dr. Salazar remarcó que este año, el homenaje a los 40 años de la guerra que se realizó en San Pedro fue uno de los actos más emotivos de su gestión. «Dos acontecimientos relevantes de la historia argentina se cruzan en esta mañana en la que deseo volver a expresar un llamado al esfuerzo compartido con el objetivo de una convivencia más armónica, entendiendo que todos estamos unidos bajo la misma bandera. Sólo así podremos encarar una etapa de crecimiento sostenido y constante como el que nos merecemos. Mirar a nuestro alrededor y aquí especialmente con un desarrollo natural y turístico, respetando a la historia, es una invitación a ser optimistas para el tiempo que viene y para hacerlo no tenemos que olvidar los grandes sacrificios que ustedes y también los héroes y heroínas de obligado han hecho por nuestra patria.», señaló.

“La Cancillería Nacional decidió visibilizar los derechos sobre Malvinas y homenajear a nuestros veteranos y caídos porque la soberanía se construye con memoria y decisión política”, sostuvo Poblete.

Por su parte, Oporto dijo: “Nuestra presencia aquí es para homenajear a los héroes y para reivindicar los derechos argentinos sobre las Islas y levantar nuestra voz contra el colonialismo. Cada medalla que ustedes reciben tiene el agradecimiento y la reivindicación de su valentía. En ellas está todo el coraje que tuvieron defendiendo nuestro territorio”.

Durante la actividad se realizó la entrega de una ofrenda floral por parte de los veteranos a los caídos en combate y fallecidos luego de la Guerra. “Malvinas es el último contrato común a todos los argentinos”, afirmó Javier Saucedo, ex combatiente y vecino de San Pedro.

Asistieron al homenaje ex combatientes de Baradero, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, San Andrés de Giles, San Nicolás, San Pedro, Pergamino, Ramallo y Salto.