Durante la tarde del domingo se cumplió en el Pasaje Agenor Almada con las actividades organizadas desde la Municipalidad de San Pedro a través de la Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección de Cultura. Se propuso una feria de emprendedoras que fue recorrida por gran cantidad de gente toda la tarde y quedó descubierto un mosaico alusivo a la fecha. Se compartieron mensajes relacionados con la fecha y comenzó la intervención en la torre del ex balneario a cargo de la artista Dana Alesi. Compartimos imágenes de lo ocurrido durante la jornada.

Encuentro artístico, mosaico y mural alusivo por el Día de la Mujer en el Pasaje Agenor Almada Durante la tarde del… Publicado por Municipalidad de San Pedro BA en Lunes, 8 de marzo de 2021

A través de su página de Facebook, Mariana Maroli, expresó:

«Con este mural quisimos Homenajear a todas las Mujeres del mundo y recordar a las obreras que marcharon en Estados Unidos en 1912 diciendo ¡Queremos pan pero también rosas!

Estas mujeres vivían en un contexto sumamente hostil y opresivo pero se atrevieron a soñar un mundo donde la belleza, y la alegría fueran posibles. Durante muchísimos años y en la actualidad también , en todo el mundo LAS MUJERES generaron y participaron en luchas históricas por la igualdad y la equidad.

A pesar que es difícil para mi ,como artista ,contar con palabras todo lo simbólico de la obra voy a intentar explicarles algunos símbolos que seleccione para hacer este mural.

Esta obra está inserta en el diseño del “8M “ la cual realizamos en mosaicos y cerámicas , materiales nobles que nos trascenderán en el tiempo.

El ocho de Marzo declarado el día internacional de la mujer es sintetizado por (8 M ) monograma mundialmente reconocido . Para el número decidí que el color violeta fuera el que predomine ya que, es el color representativo para las luchas de las mujeres , históricamente hay varias teorías , con este color quise poner en valor todas ellas .

En los inicios de las luchas feministas, en la primera década del siglo pasado, los colores reivindicativos eran el morado, el blanco y el verde. Estas tonalidades fueron las escogidas por las sufragistas inglesas en 1908.

Otro hecho histórico asocia el color violeta a un suceso trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas (el 25 de marzo de 1911),más de 140 trabajadores de la fábrica téxtil Triangle Shirtwaist de Nueva York perdieron la Vida en un incendio.

La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes que confeccionaban prendas de vestir, supuestamente, de color lila. Las condiciones de trabajo eran durísimas . La historia también cuenta que el humo que salía de la fábrica después del incendio, y que se podía ver a kilómetros de distancia en toda la ciudad de Nueva York, era de color violeta.

Otra teoría explica el componente estético para el porqué de la elección del violeta.

Esta hipótesis, es el resultado de la mezcla de dos colores, el azul y el rosa, que simbolizan” la igualdad de género “por eso seleccionamos todas las piezas en mosaicos de este color y las pegamos en el número ocho.

También elegí el color violeta porque para varias culturas es el color de la Paz interior y del agradecimiento, y hoy quiero agradecer especialmente a las mujeres que me acompañan en los murales solidarios, a las mujeres que organizaron este evento , a las mujeres de los movimientos de lucha, y las directoras y secretarias del ejecutivo. Ellas hacen que todos los días sean el día de la mujer con su trabajo y liderazgo a ellas mi respeto, admiración y agradecimiento de color violeta , ellas son la secretaria de turismo Lic. Marcela Cuñer

, la sub secretaria de políticas de género , mujeres y diversidad Sra Laura Monfasani , mi agradecimiento también para el secretario de desarrollo Humano Sr Walter Sánchez , a ellos mil gracias por pensar en mí para plasmar este día en una obra de arte .

Mi agradecimiento también al señor intendente municipal Sr Cecilio Salazar

por darnos siempre a las mujeres un espacio de privilegio para expresarnos artísticamente.

Dentro del número 8 modele con arcilla cinco rosas representando todas las mujeres y haciendo referencia al poema “Pan y Rosas” de James Oppenheim.

Miles de mujeres marcharon por mejores e iguales condiciones de trabajo , cantaban por las calles

¡Queremos el pan y las rosas también !

(Las rosas representaban igualdad en las condiciones laborales)

Me encanta la numerologia y por eso hay 4 mariposas que nos representan , somos cuatro artistas que nos transformamos como las mariposas, en cada obra intentamos que sean únicas , originales y creativas, somos cuatro colegas y amigas que hicimos esta obra (Mirta Armellini

, Gabriela Berdullas

, Silvia Varela

, Mariana Maroli).

En la letra M modele el

Perfil de una mujer con distintos rasgos de la edad biológica ( el cabello trenzado representa la niñez y la relación de las madres , tías y abuelas de las familias que peinaron los cabellos de la infancia, los ojos de la juventud mirando y proyectando hacia el futuro , los rasgos de adultas en los pómulos caídos) . El color bronce intenta darle “el Bronce “a todas aquellas mujeres que no figuran en los libros de historia pero anónimamente hicieron y hacen un mundo mejor.

Y finalmente en la otra pata de la M están los trigos que representan “El Pan” símbolo del salario digno.

Espero que les guste todo lo que quisimos representan en este Mural donde deseamos tener igualdad y equidad , anhelamos la construcción de un mundo más justo para mujeres y hombres.

Abrazos violetas y de mil colores !!!! Mariana Maroli».