En Campana confirmaron dos casos de Coronavirus

La Secretaria de Salud, Dra. Cecilia Acciardi, dio detalles de los primeros dos casos con vinculación directa con la Ciudad, y aseguró que ya no se difundirán casos sospechosos. Ambos pacientes no estuvieron en el exterior ni con personas que hayan viajado. “Quiere decir que hay personas enfermas en forma leve, que no han llegado al Hospital, y que han diseminado la infección por la ciudad” dijo la profesional.

Autoridades sanitarias de nuestra ciudad confirmaron dos nuevos casos positivos de Coronavirus, aunque esta vez se trata de casos de estrecha vinculación con la Comunidad, teniendo en cuenta que sus predecesores (la vecina fallecida en el Hospital Austral y el vecino que hacía cuarentena en el barrio Monteverde y permanece internado en Exaltación de la Cruz) no tuvieron contacto comunitario directo.

“Se amplió la definición de caso sospechoso, es probable que tengamos muchos casos con personas que llegan con fiebre, con gripe o con Coronavirus” explicó la Secretaria de Salud, la Dra. Cecilia Acciardi, .quien asumiendo que hay circulación local, volvió a insistir con el pedido de extremar las medidas de aislamiento social, lavado de manos y salir lo mínimo e indispensable. Además, señaló que ya no se informarán los casos sospechosos, y que a diario se dará a conocer un parte con novedades y nuevos infectados, en caso de haberlos.

De los casos confirmados, pudo saberse que ingresaron el Lunes a la noche, las muestras para ser analizadas fueron enviadas ayer, y hoy estuvieron los resultados confirmando la positividad del virus en ambos. Se trata de una mujer de 46 años y un hombre de 87, quienes tendrían sus domicilios en la zona céntrica y el barrio Villanueva, según trascendió. Ambos no poseen sin antecedentes de viaje ni contacto con personas que hayan estado en el exterior.

“Esto quiere decir que hay personas enfermas en forma leve, que no han llegado al Hospital, y que han diseminado la infección por la ciudad. Por eso es importante que la gente cumpla con el aislamiento” agregó Acciardi.

Por último, y en cuanto al estado de los enfermos, ambos ingresaron con fiebre y dificultad respiratoria, sumado a un cuadro de neumonía en el caso de la mujer. Se encuentran en aislamiento y recibiendo un tratamiento de sostén, ya que no existen procedimientos de cura efectiva hasta el momento.

