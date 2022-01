El santalucense que como doble de Freddie Mercury, impresionó a Laurita Fernández

Este martes Enio Llovera, oriundo de Santa Lucía, se presentó en la puerta de los parecidos de «Bienvenidos a Bordo» (canal trece) y no tuvo que dar ninguna explicación, hacer ninguna pose ni lookearse como nadie. Es que el participante era idéntico a Freddie Mercury, el vocalista de Queen.

Laurita Fernández, que continúa reemplazando a Guido Kaczka en la conducción durante sus vacaciones, quiso espiar y su rostro lo dijo todo. “Quiero ver la cara de todos cuando aparezca”, adelantó la bailarina que advirtió que hasta Valentina, la azafata que no suele acertar en los parecidos, tenía que adivinarlo.

Una vez que se abrió la puerta e ingresó al estudio, el look del participante lo decía todo: pelo corto, bigote; una musculosa y jeans al cuerpo. Para completar el vestuario, llevaba una cinta en el brazo que hacía juego con un cinturón negro de tachas y unos anteojos de sol sujetados a la camiseta.

La conductora le pidió al participante que caminara con actitud, que hiciera algún gesto que fuese característico del personaje y emocionada comentó: “Ni el nombre le pregunté porque ya sé que es él”.

“Lo tengo porque no lo podés no conocer”, aseguró la Valentina. Y advirtió: “¡Hasta los dientes los tiene igual!”. “Pará, ¿vos naciste así o te hiciste los dientes por el personaje?”, le preguntó Fernández, a lo que el concursante negó y recordó la primera vez que le remarcaron el parecido.

“Siempre tuve barba, una noche estábamos por salir, se me quedó sin carga la máquina de afeitar y me dejé el bigote. Los chicos me dijeron que me parecía a mi abuelo. Salimos a un boliche en Plaza Serrano por Palermo, estábamos en la entrada y salió el de seguridad ‘¡Freddie! ¡Freddie!’ y nos dejó pasar”, recordó divertido. (Fuente TN)