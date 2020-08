El sampedrino Patricio Serjal presentó su renuncia al cargo de Fiscal Regional de Rosario

El fiscal regional Patricio Serjal presentó este domingo su renuncia a ese cargo, en medio de las sospechas de corrupción que también involucran a su par Gustavo Ponce Asahad. Sin embargo, se declara “ajeno a las cuestiones que se han ventilado”.

En una misiva dirigida al fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini –quien le había pedido un paso al costado–, Serjal reconoce que “los acontecimientos ocurridos los últimos días ponen de manifiesto una situación de gravedad para el Ministerio Público de la Acusación”.

“Soy ajeno a las cuestiones que se han ventilado y me he puesto a disposición de los investigadores para lo que los mismos requieran. Quiero dejar en claro que jamás he realizado actos que no se han ajustado a derecho durante mi función, hago referencia a mi actuación, desconociendo el modo en que han obrado otras personas y no siendo quién para juzgarlos”, agrega.

En la carta de dimisión, que Baclini derivará al gobernador Omar Perotti, encargado final de aceptarla, el fiscal saliente asegura entender “que en virtud de las circunstancias, es necesaria una renovación en el rol de fiscal regional, ello dada la relevancia política institucional que tiene el rol”.

Añade que “se debe velar en primer lugar por la Institución y la consecución de los objetivos planteados en el plan de desarrollo institucional, sin mezclar en ello cuestiones personales que puedan menoscabar la institucionalidad”.

