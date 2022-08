El plenario de secretarios generales de Fesimubo convocó a una movilización

Este martes se realizó el plenario de secretarios generales de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), donde la moción más importante que se votó después de un extenso debate, fue convocar a masiva marcha en la última semana del mes para visibilizar los reclamos del sector.

El debate de los secretarios generales se llevó a cabo en el club Sporting de La Plata, ubicado en calle 11 entre 40 y 41, al que llegaron los 135 secretarios generales de la provincia de Buenos Aires. El que inició las discusiones fue el titular de la Fesimubo, Rubén «Cholo» García, al que luego siguieron una veintena de oradores, que expusieron los problemas y las mejoras que necesitan los trabajadores municipales.

En el comienzo de la charla, García, quien estuvo acompañado en la mesa principal por el resto de los integrantes de la Comisión Directiva, habló de los temas que después profundizaron los restantes oradores como los malos manejos del IPS y las jubilaciones “miserias” de los municipales, el destrato y discriminación que sufren de parte del IOMA y la exigencia al gobierno de Axel Kicillof para que se habrá una mesa de discusión provincial salarial como establece la Ley 14.656.

Durante las tres horas que duró el debate, los secretarios generales expresaron su malestar con el Gobierno bonaerense. “Antes de las elecciones nos pidieron que les militáramos y cuando llegaron nos cerraron las puertas, ganamos sueldos miserias y ahora nadie nos atiende”, expusieron.

“Sufrimos todo el tiempo el destrato constante de los intendentes que nos quieren dar salarios miserables, tenemos compañeros que ganan menos de 20 mil pesos. Los jefes comunales de cualquier color político cuando ganan las elecciones ya no te atienden más y nos pagan muy poco”, añadieron.

Luego, el apuntado fue el secretario Adjunto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, Humberto Bertinat. “Que lo hayan puesto en la mesa directiva del IPS no es porque tiene mejoras para los trabajadores, es el administrador del ajuste para los municipales, pusieron a uno que va a firmar todo, por eso no nos llamaron a nosotros y al Cholo ya que saben que nosotros no transamos y no se lo íbamos a permitir”, subrayaron.

El cierre estuvo a cargo del Cholo García y luego pasó a votación una sola moción que se ajustaba a todo lo que se había expuesto que fue el cese de actividades y una marcha para la última semana de agosto. Resta definir dónde se va a realizar y la fecha exacta, pero confiaron en “hacer una movilización nunca vista en la historia de los trabajadores municipales”.

El cierre del Cholo García

En su cierra, García manifestó a los presentes: “Tengo que hacer un reconocimiento, cada uno de ustedes que habló, plantearon el tema ideológico de nuestra Federación, les puedo asegurar que costó mucho instalar esto. Hubo mucho recambio dentro de nuestra estructura, pero no fue fácil recorrer la provincia, cuatro o cinco explicándole a los dirigentes y a los trabajadores que otras cosas venían”.

Después García exigió a las autoridades bonaerenses que “hagan cumplir la ley” y se quejó de los municipios que pagan “salarios por debajo de la línea de la indigencia”. “Nosotros venimos peleando siempre con la inflación y hemos dado 30 años de ventaja”, advirtió y aseguró que “un trabajador municipal no se quiere jubilar porque pasaría a ser indigente ya que cobraría lo mínimo”.

“Hay que ser honestos amarillos o azules, colorados o verdes, hay un tema, los intendentes tienen poder y se autodenominan el poder real y quien ha enfrentado eso, la Fesimubo, decidimos pelear en todos los lugares que fuera necesario como en La Matanza en el momento de la pandemia, fuimos maltratados por el poder político, pero así y todo dimos la lucha y mucho o poco, el gremio se llevó el triunfo”, recordó.

También criticó “la inacción del Ministerio de Trabajo bonaerense que hace que los intendentes” puedan continuar contratando con “contratos basura y monotributistas”. Además, apuntó que hay un “déficit” en el tema previsional “porque el 49 por ciento de los salarios de trabajadores municipales está en negro y no aportan”.

Para finalizar, levantó la voz y esgrimió: “Se enojaron mucho en plena pandemia cuando les dije al Presidente y al Gobernador que ‘estoy cansado de que les agradezcan a los intendentes, lo que hicieron’ y yo les dije que no vi a ninguno con barbijo al lado de un moribundo, no vi a ninguno dando inyecciones, sí vi a los trabajadores del Estado, municipales, que pusieron la cara y pusimos los muertos, cuántos tuvieron ellos y quienes somos nosotros que no cobramos nada”. (https://politicadelsur.com/)