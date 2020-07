El martes podría haber un nuevo paro de transporte de pasajeros

El Consejo Directivo de la Unión Tranviarios Automotor convocó a un paro de actividades para el próximo martes que abarca a todos los choferes del transporte público del país.

La medida se decidió luego de la reunión virtual a través de la plataforma Zoom que convocara el Ministerio de Trabajo de la Nación y que reunió a la cámara que representa a los empresarios, FATAP, y al gremio que aglutina a los choferes.

En dicha tele audiencia, la representación empresaria manifestó que “habida cuenta que a la fecha no se han percibido los fondos de la denominada Resolución N°140 correspondientes a junio de 2020 en función de la cual se suscribieran convenios con las diferentes jurisdicciones, resulta evidente que, en el actual estado de situación, no cabe otra posibilidad que informar a la representación sindical que no podrán cumplirse los acuerdos pendientes alcanzados en las diferentes jurisdicciones.

Ello es consecuencia de la dramática reducción de ingresos experimentada en el mes de marzo de 2020, que mantiene valores tarifarios determinados a diciembre de 2019 y aportes provinciales insuficientes establecidos en 2018, contexto en el que el sector debe afrontar una economía que registra la mayor crisis de su historia, una inflación rampante y una actividad de solo el 15% de la habitual».

Cabe agregar que el Transporte del Interior ha sido excluido sin causa ni norma que lo justifique, de los beneficios del ATP, razón por la cual los empresarios hablan de “una injusta e inaceptable discriminación”, que los pone al borde de la quiebra.

Exigencia gremial

Por su parte, la representación sindical manifestó que “existe una gran reocupación por falta de pago de salarios en el transporte urbano e interurbano de pasajeros del interior del país. No puede haber más demora en el pago de nuestros salarios, que son nuestros alimentos, nuestra salud y el sustento de nuestras familias. Exigimos tratamiento igualitario y sin discriminación respecto de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires. No admitiremos más excusas ni argumentos injustificados para hacer efectivo el pago de los haberes de los trabajadores”.

Por todo ello, la UTA declaró el Estado de Alerta y anunció un paro y movilización en todo el país para el día martes 21 de julio.

“La pandemia nos preocupa, pero más nos preocupa no poder llevar un plato de comida a nuestras familias”, agregó la dirigencia sindical.