El intendente Salazar brindó su mensaje anual en la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante

El Intendente Municipal Dr. Ramón Salazar encabezó esta mañana la Apertura del Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de San Pedro.

La sesión tuvo lugar en el Salón Dorado y fue presidida por la concejala Rita Leguizamón.

Los concejales aprobaron que las sesiones ordinarias tendrán lugar los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 14.00 hs.

A continuación el discurso textual:

Muy buenos días, señoras y señores concejales, equipo de gobierno, autoridades educativas e

institucionales, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, público presente, vecinas y

vecinos de San Pedro.

Es un honor para mí venir a inaugurar este nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable

Concejo Deliberante.

En primer lugar, quiero agradecer a todo el cuerpo legislativo, a los compañeros de este

proyecto político y también a los legisladores de la oposición, que aun en la disidencia de

ideas, buscan el bien común.

He asumido con mucho orgullo y compromiso, la responsabilidad de ser Intendente de San

Pedro y sus localidades, cuando en diciembre del 2021, mi padre, Cecilio Salazar, decidió hacer

uso de su licencia para asumir un nuevo rol a nivel nacional, e impulsar con su experiencia y

trayectoria, muchos de los proyectos que en los últimos meses se han podido concretar.

Durante estos 14 meses he trabajado con gran respeto por la investidura y con la firme

decisión de continuar este proyecto político que comenzó a revertir años de abandono,

retroceso y falta de oportunidades.

En esta lucha, siempre hemos contamos con el apoyo de la gente que quiere lo mejor para San

Pedro y todas sus localidades. Y hoy, más que nunca, contamos también con el apoyo del

gobierno nacional y provincial, que junto al equipo de gobierno municipal trabajamos en

beneficio de toda la comunidad. Las políticas públicas en materia de salud, educación, y obras

que se gestionan favorecen a todos los sampedrinos, sin distinción de banderas políticas.

Es muy probable, que por el complicado momento que nos toca atravesar como país, los

vecinos y vecinas que nos escuchan, reciban todos los mensajes políticos, con muchos

prejuicios: evidentemente hay motivos para que las cosas sean de esa manera, los argentinos

hemos sufrido varias decepciones. Pero, sin embargo, quiero agradecer a todas las personas

que, en estos últimos años, en las recorridas por obras, actos públicos, visitas a clubes,

instituciones, o simplemente circulando por la ciudad y sus localidades, nos alientan y

agradecen por cada mejora que pudimos hacer para San Pedro.

Aún con situaciones complicadas a nivel nacional, nuestra ciudad y sus localidades han ido

creciendo en estos años. Y no fue magia, fue producto del trabajo, del esfuerzo y compromiso

de todo un equipo de gobierno municipal. Y quiero agradecer en este punto, también a cada

uno de los trabajadores municipales que día a día realizan sus tareas, pensando en hacer las

cosas bien para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos ellos.

Todos juntos trabajamos cada día para mantener un funcionamiento ordenado de nuestro

municipio, respaldando a los trabajadores y trabajadoras, respondiendo la infinidad de

cuestiones que a veces pueden pasar inadvertidas pero que son fundamentales en la vida

cotidiana, y planificando dentro de lo que la disponibilidad de recursos y las posibilidades

concretas, nos permiten.

Todos sabemos que el municipio de San Pedro nunca ha tenido grandes recursos económicos,

sino por el contrario, viene de estar prácticamente quebrado hace unos años. Y si bien lo

hemos ordenado, no contamos con recursos para llevar adelante todos los proyectos que

quisiéramos. Sin embargo, en línea con la excelente relación establecida desde la gestión de

Cecilio Salazar y con su acompañamiento, hemos consolidado y fortalecido el vínculo con los

gobiernos de Nación y Provincia, que con decisiones y hechos concretos nos demuestran ese

apoyo tan valioso para seguir adelante.

Hace pocos días, la presencia del Gobernador, la vicegobernadora y parte de su equipo de

gobierno lo ratificó enfáticamente. No sólo vinieron y escucharon a productores, empresarios

y emprendedores de todos los partidos políticos, sino que además el propio gobernador

anunció obras muy esperadas por todos nosotros.

En un contexto particular para todos los municipios, especialmente después de la Pandemia de

Covid y sus efectos posteriores, debemos destacar y agradecer el apoyo de los gobiernos de la

Provincia y de la Nación.

En materia económica y financiera, hemos transitado un año con decisiones firmes para

incrementar el ingreso de recursos genuinos. Para facilitar la regularización de la situación de

miles de contribuyentes y conscientes de la importancia del pago de las Tasas Municipales,

lanzamos un Plan de Facilidades de Pago con importantes beneficios, que ya ha concluido su

primer tramo y que se extenderá un trimestre más.

A la fecha, esta herramienta ha permitido regularizar a más de 2800 cuentas.

Además, junto al equipo de Modernización lanzaremos en breve un nuevo servicio de cobro

electrónico, que brindará la posibilidad de evitar el trámite presencial en la tesorería.

La situación inflacionaria atraviesa cada uno de los ejes de nuestras vidas y eso no escapa a

una gestión de gobierno. Por ello, a pesar de la delicada situación, el año pasado le di claras

instrucciones a nuestros paritarios para que formalicen un acuerdo con los gremios

municipales que garantice que los trabajadores no pierdan ante la inflación. En consecuencia,

en el año 2022 con una inflación del 94,80% otorgamos una paritaria superadora en el orden

del 96,19%. Respetamos y valoramos a nuestros trabajadores y trabajadoras municipales.

Las Obras Públicas en mayor o menor medida, siempre son herramientas de transformación en

múltiples aspectos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas Planeamiento y Catastro y desde la Secretaría de

Servicios Públicos, se viene realizando un trabajo permanente para las cuestiones urgentes y

para la planificación que San Pedro necesita, revirtiendo un largo proceso de inactividad y

enfrentando las variables económicas que en ocasiones pueden modificar nuestros planes.

Tenemos totalmente claro que el programa de modernización y recuperación de la

infraestructura de servicios es necesario y trabajamos con las prioridades y las oportunidades

de corto, mediano y largo plazo, siempre sujetas a que desde los gobiernos de Provincia o

Nación se sigan concretando nuestros proyectos.

En este sentido, el Gobernador anunció en San Pedro hace pocos días el llamado a licitación de

la ruta provincial 1001, que esperamos se inicie rápidamente, y se extiende además a Crucero

General Belgrano y la zona de Lucio Mansilla, desde 11 de septiembre hasta el corralón

municipal pasando por la Escuela 13 y el jardín 906.

Por otra parte, ya se ha concretado parte de la repavimentación de la Ruta 191, desde la ruta 9

hasta Doyle. Actualmente, se están reiniciando las tareas y, fundamentalmente, esperamos la

repavimentación del acceso a Santa Lucía que también anunció el gobernador en San Pedro.

Asimismo, pronto se firmará el contrato para la obra de señalización horizontal y vertical del

ingreso a la localidad de Gobernador Castro. Como así, también se continuará trabajando para

mejorar los caminos rurales.

No estamos hablando de obras que un municipio como el nuestro pueda ejecutar de manera

directa, por eso, a veces puede sonar reiterativo mencionar al gobierno provincial o nacional,

pero no tengan dudas que ese trabajo conjunto redunda en beneficio de todos los

sampedrinos.

Las obras públicas son transversales a todas las áreas e intereses de la comunidad, en el detalle

de los últimos meses cabe consignar que se ha trabajado en refacciones, ampliaciones y

mejoras de distintas instituciones.

Trabajamos en edificios educativos y espacios públicos. Puede sonar tedioso repasarlos, pero

en cada uno de estos sitios, algo cambió para mejorar la vida de nuestros vecinos o se están

gestionando obras: Escuela Nº 42 del Paraje Basso, Escuela Nº 45 de Bajo Tala, Jardín

Municipal Los Santos Quiros, Jardín Frutillitas, Jardín Calcuta, Jardín Pulgarcito, CEC 801,

Playón Deportivo en Escuela Especial 501, Escuela 3 y Escuela de Educación Especial 12. Casa

del Niño Paula Albarracín, Centro El Amanecer, Plaza Banfield, Plaza del barrio San Julián, Plaza

Parque Ejército de Los Andes, Plazas de Barrio FONAVI, Los Aromitos, CIC, La Providencia,

Parque Mitre, Plaza de la Madre en Terminal de Ómnibus, Escuela Paraje La Celina, Escuela

Bajo Tala, Jardín N° 909 y Plaza Barrio Futuro. También se cambió y mejoró la iluminación de la

Plaza Constitución,se está haciendo lo mismo en la plaza de la amistad. Y finalizamos con la

obra del jardín de Banfield que ya se encuentra en pleno funcionamiento.

Retomando el programa de pavimentación más importante de los últimos tiempos, el año

pasado se pavimentaron varias calles de la localidad de Río Tala y algunas en San Pedro. Pronto

continuaremos con el cuadrante de 3 de febrero, Sarmiento, San Martín y Nuestra Señora del

Socorro. También tenemos en trámite ante el estado provincial un proyecto de más de 80

cuadras y tres proyectos en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación por más de 120

cuadras para San Pedro y sus localidades.

Por otra parte, luego de casi 20 años, hemos vuelto a construir viviendas, articulando con el

gobierno nacional y provincial. Otra muestra más de un rumbo que debemos sostener, las

obras generan además, trabajo para los sampedrinos.

Aún sentimos la emoción de lo que compartimos el fin de semana pasado con el sorteo de las

84 viviendas, con la alegría de quienes fueron sorteados y el compromiso de seguir

gestionando más obras similares, para darles la oportunidad de concretar ese mismo sueño a

otras tantas familias que lo esperan y lo merecen.

Están en marcha los planes de 25 viviendas en Río Tala y 89 viviendas para la Cooperativa

Nuestros Sueños. Estamos tramitando un plan de 80 viviendas en Santa Lucía, donde a fin del

año pasado entregamos cuatro viviendas adaptadas para personas con discapacidad.

Asimismo, las obras públicas destinadas a fortalecer el sistema de Salud han generado

refacciones en todos los Centros de Atención Primaria, y la finalización de las obras en el sector

de internación del Hospital.

Allí también esperamos por la concreción de otros proyectos como la ampliación del

laboratorio y otras mejoras estructurales que permitan acompañar la gran demanda de la

comunidad sobre la salud pública.

Hemos restaurado la fachada del Palacio Municipal, e incluso se ha coronado la puesta en

valor del edificio al poner en funcionamiento el antiguo reloj de la torre. El inmueble también

ha tenido obras en espacios internos de uso común, y lugares de trabajo del personal.

Por otra parte, así como en su momento renovamos la ex Peatonal del Centenario para que los

comerciantes puedan trabajar mejor y que los vecinos circulen por allí, ahora proyectamos

renovar nuestra Plaza Constitución, un ícono de San Pedro, que además del primer tramo que

ya se hizo y contemplaba la iluminación, contiene el arreglo de la histórica fuente y la

reparación total de las veredas.

El día de ayer comenzó también el cambio de iluminación en la plaza de la amistad. Para cada

barrio, su plaza es importante y desde el municipio, en la medida de nuestras posibilidades,

colaboramos para armar nuevas plazas como la de Los Aromitos, la de Banfield, la de La Buena

Moza y muchas más. Porque también en las distintas localidades, inauguramos o mejoramos

los espacios públicos para que todos puedan disfrutarlos.

Hoy las localidades saben que tienen un municipio presente, que se preocupa por su pueblo y

los delegados cumplen un rol fundamental para su crecimiento. En este punto, quiero

agradecer enormemente a mi padre, por las gestiones realizadas para poder concretar la

restauración de la Estación de Trenes en Santa Lucía y de Gobernador Castro.

Asimismo, desde el área de Servicios Públicos se realizan permanentemente tareas de limpieza

y mantenimiento en calles y caminos que lo requieren. Las plazas, parques y espacios verdes

de San Pedro, son un lugar de recreación y reunión de las familias sampedrinas, y al haber

aumentado el número de ellos, precisa de más esfuerzo por parte del personal que realiza su

mantenimiento, tarea que se lleva a cabo diariamente y muchas veces pasa desapercibida.

El mantenimiento y la provisión de agua corriente resulta uno de los servicios esenciales, en tal

sentido la reparación del “Tanque Copa” que se iniciará en breve resultará fundamental para

mejorar la presión de agua y restituir el servicio adecuado a los hogares de la zona. La obra

requiere una inversión y un trabajo profesional de fondo, para que su utilidad en el suministro

sea duradera y eficiente.

Por otra parte, se realiza un seguimiento constante de la red a través de cada una de las

perforaciones y bombas activas, y aunque la inversión debe ser constante, el uso responsable

de toda la comunidad también es una colaboración que se valora para que, especialmente en

momentos de gran sequía, el suministro pueda llegar a todas las familias.

Asimismo, desde el área de Servicios Sanitarios se han respondido miles de solicitudes para

reparaciones de cámaras, se cumple diariamente con un amplio diagrama de ampliación y

limpieza de las redes cloacales. Aquí también, más allá de todo el trabajo de nuestro personal,

la responsabilidad ciudadana es sumamente necesaria.

La Dirección de Servicios Públicos, desde el Corralón Municipal y a través de todas sus áreas,

Parques y Jardines, Mantenimiento y Parque Automotor entre otras, están presentes en

múltiples tareas que van, desde reparaciones diarias, a tareas de mayor envergadura.

Reparación de calles, mantenimiento de red vial, recorrido diario de recolección de ramas,

limpieza de zanjas, entoscados, fumigación, etc.

Otro acontecimiento importante, será el traslado de la terminal de ómnibus, que se mudará en

breve, posiblemente el 20 de marzo, a las instalaciones construidas en 11 de septiembre y

Lucio Mansilla. Otro de los temas postergados desde hace décadas y que modificará la

circulación del transporte de pasajeros, a través de una interacción entre el sector público y

privado, que puede sentar bases para otras iniciativas.

Mirando al futuro, quiero contarles que ya se encuentran presentados y siguiendo diferentes

caminos dentro del Ministerio de Educación de la provincia, proyectos para la construcción de

una escuela primaria y una escuela secundaria. Y asimismo ya se encuentran licitadas las obras

para la construcción de un nuevo jardín, y una nueva escuela técnica. Pronto serán adjudicadas

y comenzará su construcción. No es una promesa es una realidad.

Y teniendo en cuenta lo difícil que se hace para cualquier familia enviar a sus hijos a estudiar

carreras universitarias en Rosario, Buenos Aires u otras ciudades y ahora que finalmente se

concretará el traslado de la terminal de ómnibus, ya comenzamos las gestiones para concretar

el sueño de la Universidad de San Pedro.

Sabemos que no es nada fácil y llevará tiempo, pero ahora tenemos el lugar y la voluntad de

hacerlo y así como logramos muchas cosas que parecían imposibles, estoy seguro de qué

podemos lograrlo. Este es un objetivo que debe trascender a cualquier persona, gestión o

partido político, nuestros jóvenes se lo merecen.

Por otra parte, desde el área de escrituraciones procuramos la regularización de cada uno de

los bienes del municipio, así como también de los hogares de nuestros vecinos. Sabemos la

tranquilidad que llevamos a cada una de las familias que reciben su escritura. Entendemos la

importancia que reviste para miles de familias ordenar la documentación que les permita

disponer de sus viviendas de acuerdo a la ley. En ese marco, desde la Oficina de

Escrituraciones y a través de la Escribanía General de Gobierno, en el año 2022, se firmaron 87

escrituras que corresponden a vecinos que tienen su vivienda particular en distintos barrios de

nuestra ciudad. También se encuentran en trámite 47 escrituras correspondientes a 4

manzanas del Barrio América y se iniciaron 15 trámites de escrituración del Barrio San Julián.

Otra de las herramientas fundamentales es el régimen de la Ley Pierri. Durante el año 2022 se

firmaron y entregaron 50 escrituras y se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante

un proyecto de Ordenanza para la escrituración de una manzana correspondiente al Barrio La

Cruz. Además,se iniciaron 90 nuevos expedientes de regularización dominial.

Además de ello, este año vamos a poder brindar el servicio de adhesión al régimen de

protección a la vivienda otrora bien de familia. Éste trámite que demora sólo 72 horas, se

realizará vía web en conjunto con el registro de la propiedad inmueble de la provincia de

Buenos Aires y completamente gratis para las familias sampedrinas.

En materia de salud pública, luego de la pandemia la situación es muy compleja no sólo en

nuestra ciudad, sino en todo el país. El porcentaje de familias que recurren a Hospitales y

Centros de Salud crece exponencialmente, y desde el gobierno municipal se sostuvo la decisión

política de hacer todos los esfuerzos económicos posibles para brindar un buen servicio.

He instruido a nuestro equipo de Salud y a nuestro equipo de Hacienda para que, con los

recursos genuinos que genera la atención a obras sociales y con el presupuesto

correspondiente al área se destinen todos los recursos necesarios para disponer de la

medicación e insumos de atención primaria más frecuentes y que a través de los canales

correspondientes se trabaje para tener una respuesta y una presencia concreta ante cada

caso.

Se realizó una gran inversión en recursos humanos y se generaron nuevos trabajos y nuevos

dispositivos en salud mental. Hemos conformado el equipo de traslado de pacientes críticos

con el fortalecimiento tanto administrativo como profesional.

Se gestionaron más de 700 derivaciones hacia centros de atención de mayor complejidad de

las cuales 550, fueron realizadas exclusivamente por el sector público, y 150 fueron realizadas

de forma integrada con el sector privado.

Contamos en nuestra ciudad, con una ambulancia de Unidad de Terapia Intensiva Móvil

equipada con una incubadora de transporte con respirador neonatológico, orgullo sampedrino

y único en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar aquí, el trabajo realizado por la agrupación de pequeños gigantes. Luego de la

primera reunión que mantuvimos tuve la oportunidad de contactarme con la empresa

Nucleoeléctrica Argentina, a quienes les solicité ayuda y realizaron una gran donación para dar

una mejor atención a los bebés prematuros.

Nuestro querido Hospital Emilio Ruffa brinda atención regular mañana y tarde con horario

extendido concretando un viejo deseo, logrado gracias a los esfuerzos de los integrantes de la

gestión y administradores de la salud.

Se incrementó en un 100 % el volumen de los turnos de especialistas y se creó una nueva

herramienta de contención ambulatoria: el consultorio médico orientador con más de 400

turnos semanales dando una respuesta inmediata y la orientación a la especialidad

correspondiente.

Se aumentó el volumen de atención ambulatoria en los centros de salud con más consultorios

y con más profesionales promoviendo un acceso igualitario a cada rincón del Partido,

incluyendo además un Centro de Salud Intercultural que comparte la medicina occidental y la

medicina tradicional indígena para todos los vecinos y vecinas de la zona del CIC.

Se invirtieron más de 50 millones de pesos en equipamiento técnico e informático gracias al

fortalecimiento administrativo de recupero de costos de toda el área de salud, más el esfuerzo

de la cooperadora que es el vínculo de la comunidad, con el hospital y con empresas y

particulares.

Las campañas de prevención en contacto con la comunidad son constantes. Sin abandonar las

acciones relacionadas con el COVID-19, en los últimos meses se alcanzó un nuevo récord en

vacunación, tanto en antigripal como en el calendario regular. De un promedio de 35 mil dosis

según datos pre pandémicos, se escaló a 60 mil dosis anuales, con un esfuerzo de los

referentes barriales, enfermeros y enfermeras.

Se creó el monitor de seguimiento materno infantil, con un acompañamiento más cercano a

las embarazadas con un gran impacto en las estadísticas, reduciendo el curso patológico en

uno de los momentos más importante de la vida de nuestras compañeras.

Se realizan múltiples capacitaciones para todos los actores y agentes del área de salud

destacando el PROAATEM (programa de actualización en atención primaria). Un programa de

capacitación para fortalecer los conocimientos de nuestros profesionales, con más de 180

inscriptos marcando un nuevo modelo de trabajo.

Asimismo, continúan remodelaciones, ampliaciones y reacondicionamientos de nuestros

centros de asistencia primaria y concretamos la inauguración del Centro de salud de Pueblo

Doyle, otro sueño logrado para esta localidad.

Actualmente, ya se encuentra funcionando el Polo Municipal de Salud, un espacio de

capacitaciones, campañas y coordinación, que también comparten el Departamento de Salud

Escolar y Medicina del Deporte entre otros.

Quiero destacar también, que en el año 2022 recibimos 15 computadoras desde el ministerio

de salud de la provincia de Buenos Aires, para implementar el proyecto provincial de la historia

de salud integral digital (HSI Digital) en algunos centros de Salud y en el Hospital de

Gobernador Castro, siendo los únicos en la zona. En este Hospital, además se digitalizó el

equipo de Rayos X.

A través del Departamento Canino que hoy cuenta con sus propias instalaciones

completamente equipadas, se realizan castraciones, vacunaciones y se recorren barrios con un

equipo móvil para intentar controlar la superpoblación. Actualmente, por recomendación de

proteccionistas, estamos buscando un nuevo veterinario para realizar castraciones masivas y

asimismo ya contratamos al veterinario Carlos Poggio para realizar castraciones en todas las

localidades. Por otra parte, habiendo tomado conocimiento de que el refugio necesitaba más

alimento para los animales, le indiqué al secretario de salud, que incremente la cantidad de

bolsas otorgadas, de 48 a 100, lo que hace un total de 1500 kilos mensuales. Además de ello, el

municipio se hace cargo de quienes trabajan en el refugio. Sé que todavía falta mucho, pero

todo esto no se hacía antes de nuestra gestión. En la medida que nos alcancen los recursos

económicos vamos a seguir avanzando.

Desde Bromatología continúan las campañas y controles preventivos en cada una de sus áreas

y se brindan además las capacitaciones de buenas prácticas en manipulación de alimentos,

orientadas especialmente a quienes trabajan en espacios de atención al público y requieren

documentación habilitante.

En síntesis, partiendo de un escenario crítico y con todos los aprendizajes que dejó la

emergencia que se inició en el 2020, hemos avanzado mucho y seguimos trabajando para que

tanto en las localidades como en los barrios de San Pedro la salud pública brinde las respuestas

que nuestra comunidad merece.

Nuestra Secretaría de Desarrollo Humano, como núcleo de áreas muy sensibles de nuestra

comunidad, ha mantenido y expandido su presencia y cobertura en todos los barrios y

localidades, a través del equipo de Asistencia Directa, que funciona de manera

descentralizada.

Cada año se duplican esfuerzos para dar respuestas a las situaciones de vulnerabilidad social

en todas las edades, desde el momento de la concepción y hasta la tercera edad.

Este gobierno municipal ha tenido y tiene desde hace años, un compromiso fundamental con

quienes más acompañamiento necesitan, promoviendo y protegiendo los derechos de nuestra

comunidad.

Llevamos adelante decenas de programas que están presentes en tantas situaciones como

probablemente no se puedan imaginar. Semanalmente se brinda un refuerzo alimentario,

entrega de materiales para refacción y mejoramiento de las viviendas, y respuestas

permanentes ante emergencias o episodios que requieran una presencia inmediata.

No hacemos de esta tarea una exhibición diaria para que se luzca en los medios. Pero estamos

dedicados 100% a que la mayoría de los casos sean respondidos con humanismo,

profesionalidad y empatía.

Estamos presentes desde las primeras infancias, con las Casas del Niño y jardines municipales,

este año con una esperada incorporación del Jardín del Barrio Banfield, que además de su

importancia educativa, constituye un cambio estratégico en una zona de gran cantidad de

población infantil.

El fortalecimiento del Centro Integrador Comunitario con todos sus talleres, en articulación

con el área de Salud y Educación, es uno de nuestros orgullos como un punto de referencia

para la comunidad de San Pedro que habita en la zona del mismo.

También estamos construyendo el Centro de Desarrollo Infantil en la zona del Centro

Integrador Comunitario, para trabajar en la detección temprana de situaciones de vulneración

en la niñez y desde allí abordarlas a través de nuestros equipos y programas.

Es importante destacar como ejemplo, que el Sistema de Promoción y Protección tiene a su

cargo entre otras actividades, el Programa Envión, con sedes en San Pedro y las localidades,

Barrio Adentro y el Programa de Autonomía Joven y Centros Juveniles con el que se llega a más

de 2500 jóvenes.

Otra de las prioridades, es el abordaje a las personas con discapacidad. El área acompaña

estrechamente a las familias que lo necesitan para protegerlas y garantizar sus derechos. La

renovación de los Certificados Únicos de Discapacidad, la interacción con otras áreas y las

respuestas diarias que merecen, están a la orden del día.

Se continúa trabajando además, en la entrega de tarjetas Mas Vida y el desarrollo del

Programa de Asistencia Alimentaria para personas con Celiaquía.

Luego de muchos años hemos puesto en valor y hemos destinado más recursos al área de

adultos mayores, que ha propuesto múltiples actividades para brindar la dedicación y atención

merecida a un sector digno de todo nuestro cariño y respeto.

Hace pocos días cerramos con una hermosa fiesta la Colonia de Verano en el Complejo

Turístico Municipal, pero la cantidad de actividades realizadas, viajes recreativos, talleres y

propuestas culturales han llegado a todas las localidades del partido y así seguirá en 2023.

En la infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Humano la Dirección de Educación tiene

una responsabilidad muy importante. Actualmente tiene a su cargo los cinco jardines

municipales y las Casas del Niño, Paula Albarracín y El Amanecer. Aquí el propósito es contener

a los niños y niñas, y estar muy cerca de sus familias, proponiendo estos espacios como lugares

de encuentro con personal capacitado e instruido para articular con otras áreas ante la

detección de casos que así lo requieran.

La incorporación de profesores de Educación Física permite promover la actividad física de los

niños y niñas, acercando herramientas preventivas y generadoras de hábitos saludables.

Este año se ha logrado conformar un «Equipo de Orientación Escolar» para todos los jardines

municipales que trabajan en conjunto, para generar condiciones institucionales que favorezcan

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La tarea compartida con el Consejo Escolar, posibilita seguir de cerca obras, refacciones y

gestiones, así como también la regularidad en la asistencia de los alumnos de las diferentes

localidades y puntos alejados del partido.

Este año, San Pedro, a través del programa “Juana Manso” del Ministerio de Educación de la

Nación se recibieron 1010 computadoras móviles que fueron entregadas a estudiantes de todo

el Partido, en actos llenos de emoción, ratificando la presencia del Estado en la generación de

herramientas que les otorguen a las y los estudiantes mayores posibilidades para aprender y

desarrollarse.

El Deporte es otro punto de referencia fundamental para nuestra comunidad. Siempre he

tenido una especial consideración por su significado y su importancia. Nuestra Dirección de

Deportes es el eje de acciones que promueven la vida saludable, el desarrollo físico y la

inclusión.

Contamos con un experimentado cuerpo de profesores que llevan adelante múltiples

programas. Como desde hace décadas, la participación en los Torneos Bonaerenses constituye

un estímulo que moviliza a jóvenes y adultos de toda la localidad.

En el 2022, tuvimos 4000 participantes en la etapa local y cerca de 300 finalistas en Mar del

Plata, con medallas, pero fundamentalmente, con una experiencia inolvidable de integración

entre adolescentes y adultos mayores durante la semana final y todo su desarrollo.

Una de las demostraciones concretas de este compromiso es la continuidad del apoyo a

jóvenes sampedrinos a través del Fondo de Promoción Deportivo, con becas únicas y becas

sistemáticas que se otorgan, evaluando el proceso de cada deportista.

Otra iniciativa de nuestro gobierno a través de la Dirección de Deportes es el plan «Clubes en

Acción» con el que hemos llegado a instituciones de la ciudad y las localidades, con material

deportivo o cubriendo otras necesidades para apoyar a los grupos que los integran.

Consolidamos este vínculo con todas las instituciones y queremos seguir de la misma manera.

En lo que se refiere a la secretaría de Turismo y Cultura, estamos comprometidos con la

búsqueda de nuevas oportunidades para generar empleo y un incremento de la actividad

económica y dentro de este plano, el Turismo es una fuente constante, creciente y directa que

expande sus beneficios directos e indirectos a toda la comunidad.

Desde la Secretaría del área se mantiene un vínculo fluido con todos los prestadores, de cada

rubro, para que la afluencia de visitantes se refleje en ese beneficio. Trabajamos para que la

ciudad, las localidades y cada sector de nuestro Partido de San Pedro estén cada vez mejor.

En los últimos meses ha continuado la intervención de espacios públicos con señalética y obras

artísticas que se integran a nuestro paisaje. El año pasado comenzó la obra artística en la

escalera de pescadores, este año también pondremos en valor la escalera de vuelta de

obligado, con una obra artística como este lugar se merece.

La llegada de actores, actrices y conductores con repercusión en los medios nacionales y las

redes sociales, ha visibilizado a San Pedro como una plaza teatral, que ya se mantiene en los

últimos años con resultados evidentes.

Además, con miles de familias sampedrinas y turistas, fiestas tradicionales como la Fiesta del

Durazno y la Producción en Gobernador Castro, la Fiesta de la Naranja, la Fiesta de la

Ensaimada, la Fiesta del Chopp, la Fiesta de las Colectividades, las fiestas en Río Tala, la

Semana de la Juventud en Santa Lucía, el San Pedro Canta, el festival de música country, y

decenas de emprendimientos que acompañamos, le dan a nuestra región una movilidad

permanente y muy productiva, que genera trabajo para muchos sampedrinos.

Durante los primeros meses del 2022 contamos con un Parador del Programa RECREO de la

Provincia de Buenos Aires, que recibió a miles de personas y ofreció una gran cantidad de

actividades a lo largo de la temporada.

A lo largo de todo el año, San Pedro se mantuvo dentro de los destinos más elegidos de toda la

Provincia de Buenos Aires y así ha sido reconocido recientemente por las máximas autoridades

provinciales.

Además, hemos sido elegidos como uno de los 13 destinos de turismo estudiantil entre los 135

municipios de la Provincia de Buenos Aires que recibieron a estudiantes de la promoción 2022

en el marco del programa “Viaje de fin de curso”.

Al atractivo que siempre distinguió a Vuelta de Obligado le seguimos agregando valor con su

Playa Pública, su Reserva Natural y los monumentos históricos que recuerdan la gesta histórica

de 1845.

Nuestro Centro Cultural Abelardo Castillo fue y continuará siendo un espacio de aprendizaje,

socialización y expresiones culturales diversas abiertas la comunidad.

Hemos dictado a través del Programa “Animate Vos Vales” 66 talleres con más de 1000

participantes y hemos compartido con el Instituto Cultural de la Provincia actividades durante

todo el año.

El circuito de museos con los que cuenta San Pedro, el Teatro Siripo, la sala de El Cuadrilátero y

otros espacios públicos y privados de la ciudad y las localidades, que se abren a la cultura de la

región también son fundamentales en esta construcción cotidiana.

Es nuestra intención seguir concretando a través del Turismo y de la Cultura, muchos

proyectos para los próximos meses, que ofrezcan a los visitantes y a los sampedrinos

propuestas amplias, inclusivas y diversas.

Un párrafo aparte merece este año, la recuperación de la fiesta de carnaval con comparsas

consagradas de Gualeguaychú y también con participación local de la batucada del programa

envión y la murga quita mufas de Santa Lucía. Felicitaciones a todos ellos, por ayudarnos a

traer nuevamente esta fiesta después de muchísimos años. Y aunque se atrasó el inicio, miles

de personas pudieron disfrutar de este evento en nuestra ciudad. Ni hablar de los niños y

niñas. El año que viene esperamos hacerlo mejor todavía.

En materia de Desarrollo Económico tratamos de acompañar a todos los sectores productivos

que posee nuestra ciudad, con especial énfasis en la producción. Estamos cerca de Industrias,

PYMES, comerciantes, productores y emprendedores que encuentran en la Secretaría un lugar

de consulta, apoyo y un medio que les permita articular con el Gobierno tanto Nacional como

Provincial.

Desde la Dirección de la Producción se articula con todas las instituciones que componen el

sector y, además, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires

se promueven políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento y desarrollo de la actividad

agropecuaria mejorando el entramado socio-productivo local.

Durante el año 2022 continuamos con la entrega de insumos agropecuarios, que comenzamos

el año anterior a través del “Programa Banco para Abastecimiento de Insumos Agropecuarios”

cuyo objeto es promover el desarrollo de las actividades relacionadas al agro, facilitándoles a

los productores materiales que puedan necesitar con carácter reintegrable.

Creamos nuestro propio “Banco de Insumos Municipal” complementando de este modo al

Banco Provincial, con el objeto de continuar fortaleciendo el desenvolvimiento de la actividad

agropecuaria entendiendo la importancia que tiene esta para la ciudad, siendo el eje de

nuestra matriz productiva.

Además, continuamos con la “Comisión de Lucha Contra Las Plagas del Partido de San Pedro”,

cuyo fin es combatir las plagas-cotorras que afectan a la producción sampedrina.

Por otro lado, a través del “Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de San Pedro y el

Laboratorio Cannabis Argentina”, firmado el año pasado, del cual a su vez, participa INTA por

un Convenio firmado entre la institución y el Municipio se sigue trabajando para lograr la

adaptación del manejo técnico-productivo de cannabis en las condiciones de nuestra ciudad, y

con el fin de poder evaluar el comportamiento de las variedades bajo distintas técnicas de

cultivo en relación al rendimiento para la obtención de fitopreparados terapéuticos con fines

científicos y de investigación.

Se realizó además, la “Exposición de informes del Observatorio Técnico de Agroquímicos”,

promovida por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, que tiene

como objeto reunir, desarrollar y aportar información científico técnica sobre el uso y la

aplicación de agroquímicos, como también de sus efectos, para ser utilizada en el desarrollo de

políticas públicas específicas.

También trabajamos en el proceso para convocar a la Comisión Local de Emergencia

Agropecuaria que nuclea a los sectores más perjudicados por la sequía y elevamos las

solicitudes de la declaración de la “Emergencia y/o Desastre Agropecuario”, que fue decretada

hasta fines de marzo de este año con opción a prórroga.

En el marco de la Secretaría funcionan áreas de capacitación y cooperación, en convenio con

entidades, cámaras y centros de formación, con el objetivo de impulsar cursos en San Pedro y

las localidades destinados a quienes pueden incorporar conocimientos para acceder a la

amplia demanda de posiciones dentro del sector productivo.

En el 2022 se lanzó el “Programa de Becas Municipales para estudiantes terciarios y/o

universitarios”, destinado a 50 Jóvenes elegidos por sorteo que recibieron un subsidio mensual

hasta el mes de diciembre. Este año se renovarán las becas.

La Oficina de Empleo trabajó y continúa haciéndolo con diferentes ejes. Por un lado, con los

programas dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, articulados

con la Agencia Territorial de San Nicolás, y por otro, funciona como una consultora de carácter

público que crea nexos entre las personas que se encuentran buscando un empleo, y a su vez,

empleadores que buscan personal.

Dentro de las actividades que se realizan en forma cotidiana se destacan la orientación, el

asesoramiento y la formación de aquellos que concurren a la oficina, brindando información

sobre cursos de formación de oficios, articulado con los Centros de Formación Profesional,

confección de CV a personas desocupadas, también recepción de los mismos, los que se cargan

en nuestra base de datos para las búsquedas laborales que nos llegan y la inscripción de

monotributistas a la ley alas, que dentro de los beneficios que contempla, los exime del pago

de ingresos brutos.

Dentro de algunas de las diversas acciones planteadas desde el área de Industrias, Pymes,

Comercios y Emprendedores, además de la facilitación de acceso a los programas vigentes, en

2022 pusimos en marcha “Mercados Bonaerenses”, un programa para fortalecer la venta y el

consumo de alimentos producidos en la Provincia de Buenos Aires.

Creamos el “Programa de Apoyo a Comercios para la reactivación de la Economía Local” y

desde el municipio se otorgó un aporte no reembolsable de $300.000, a 20 comercios que

están debidamente habilitados por la Dirección de Rentas y que cumplieron con los requisitos

establecidos en el reglamento. Con dicho aporte, los comerciantes que fueron seleccionados

mediante sorteo, adquirieron mobiliario, realizaron alguna refacción edilicia, compraron

insumos y herramientas relacionadas con su actividad.

También, pusimos en marcha el “Programa de Asesoramiento a Emprendedores o Futuros

Emprendedores” destinado a alumnos que están transitando su último año escolar, para que,

al terminar el colegio, cuenten con los conocimientos necesarios para que en el caso de que no

puedan o elijan no seguir estudiando, tengan las herramientas que les permitan llevar a cabo

su propio emprendimiento.

Asimismo, continuamos trabajando en el proyecto de “ParqueAgro-Industrial”. Habiendo

firmado el “Acuerdo de Entendimiento y Cooperación entre la Sociedad Administradora de

Campos de la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro”, que establece la

Administración conjunta de un campo que la Agencia de Administración de Bienes del Estado

(A.A.B.E.) otorgó, ya encontrándose iniciado formalmente el expediente, a través del cual en

un futuro se aprobará el Agrupamiento Agro-Industrial, estamos trabajando en los planos,

memoria descriptiva e informe del tipo de agrupamiento.

El Parque está siendo proyectado en base a las normas urbanísticas locales y provinciales,

contribuyendo con la planificación territorial de la región en armonía con sus habitantes y el

medio ambiente, buscando potenciar el crecimiento de la región y a su vez, crear

oportunidades que permitan el desarrollo y fortalecimiento agroindustrial de las Micro,

Pequeñas y Medianas empresas.

Al igual que en 2022, en pocos días volveremos a estar presentes, con un Stand de la

Municipalidad de San Pedro, en EXPOAGRO la exposición agroindustrial a campo abierto más

importante de la Argentina, con el objetivo de potenciar el desarrollo de nuestros productores,

viveristas, empresarios, prestadores de servicios y operadores turísticos y junto a las

instituciones más representativas de nuestra comunidad.

Por otra parte, la incorporación de la Dirección de Medio Ambiente en un año muy particular

con la propagación de los incendios en las islas, nos ha permitido, en conjunto con la Dirección

de Defensa Civil, ocuparnos de un tema muy complejo. Logrando un rápido accionar de

fuerzas nacionales y provinciales desde nuestra ciudad. Además de la suscripción de convenios

y acuerdos, las circunstancias de dominio público nos han permitido visualizar e instalar en la

agenda del Gobierno Nacional y Provincial, las necesidades que hacen a la construcción de la

Política Ambiental del Municipio de San Pedro, las cuales no se pueden pensar sin un estado

municipal presente, a través de cada una de las áreas que lo componen y acompañan en esta

construcción, así como de las distintas organizaciones que desde hace tiempo vienen

trabajando en este sentido.

Nos queda un largo camino por recorrer, pero también hemos desarrollado acciones

concretas, abordando temas conflictivos como nuestro Basural a Cielo Abierto desconocido

por muchas gestiones, así como la gente que allí trabaja desde hace más de 40 años. Tomamos

este camino convencidos que la gobernanza ambiental, debe ser con inclusión social. En este

sentido hace pocos días participamos del lanzamiento del Programa Buenos Aires Recicla a

través del cual seguiremos dando pasos concretos hacia los objetivos previstos.

En este sentido, el Municipio de San Pedro ya ha comenzado a ser parte en la construcción de

la política nacional de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, recibiendo maquinaria

para el tratamiento de las distintas líneas de residuos, por ejemplo, un tractor y dos

chipeadoras, que permitirán transformar residuos de poda, en abono para plantas, jardines y

actividades productivas, cuya inversión del Gobierno Nacional ronda los veinticinco millones

de pesos.

Además, avanzamos en la factibilidad para la creación y financiamiento en San Pedro de un

“Parque Ambiental” para la recreación, encuentro y esparcimiento social, que, a través de la

incorporación de servicios sustentables, fortalezca la responsabilidad ambiental de los usuarios

diferenciándolo del resto de los espacios verdes del Municipio. El lugar elegido es el Paseo

Público número 2 y representa una inversión del Gobierno Provincial de 14 millones de pesos.

Otro tema muy sensible para toda nuestra comunidad, es la Seguridad, y desde esa Secretaría,

que tiene a su cargo las Direcciones Administrativas de Licencias, Tránsito y Nocturnidad y

coordinación policial, se trabaja de manera articulada con todas las fuerzas de seguridad.

Durante el año 2022 con fondos del Programa de Fortalecimiento Municipal se realizaron

inversiones importantes en esta área. Se adquirieron 11 Móviles policiales nuevos, los cuales

fueron distribuidos en dependencia policiales de seguridad de todo el Partido incluyéndose la

Comisaria de la Mujer y la Familia y Paraje Vuelta de Obligado.

Se instalaron 70 alarmas vecinales que ya están funcionando en etapa experimental a través

de una aplicación que brinda una interacción para los vecinos en diferentes situaciones de

emergencia.

El Centro de Monitoreo contó con obras de refacción para su base operativa y oficinas y se

trabaja en una mayor ampliación de servicios con mayor cantidad de cámaras.

El trabajo coordinado y conjunto con las distintas Fuerzas de Seguridad, como Patrulla Rural,

DDI, DDA, Policía, Prefectura, Gendarmería es importante para resolver las distintas

situaciones, con una mención especial para la consolidación de la articulación con la Comisaría

de la Mujer y la Familia y la Secretaría de Políticas de Géneros, Mujeres y Diversidad.

Desde comienzo del año 2022, el municipio continuó con sus estadísticas de accidentología vial

con información que es volcada en diferentes programas. La capacitación en escuelas y clubes

también es parte de la política del área con encuentros frecuentes y además la presencia del

área en acciones en vía pública o medios digitales contribuye a visibilizar los contactos con los

servicios de emergencia y los mensajes de concientización. Desde la Dirección de Tránsito y

Nocturnidad se cumplen operativos rutinarios o especiales para testeo de alcoholemia y

portación de documentación. Asimismo, se han agilizado los trámites administrativos

relacionados con el área de licencias para que en el día se puedan expedir las mismas, y se

entreguen rápidamente a los interesados.

La Secretaría de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad desplegó durante el último año una

tarea que llegó con su equipo profesional a una cantidad de casos sumamente importante.

Según los datos relevados se intervino en conjunto con la Comisaría de la Mujer en 2355

Denuncias, lo cual representa un promedio de 196 denuncias al mes. Estos números,

superiores a los del período anterior son una demostración del valor que constituye contar con

una red de contención que permite intervenir de manera eficiente en una problemática que no

contaba con este tipo de respuestas.

Se libraron 153 pedidos de aprehensión y 1499 medidas cautelares en el partido de San Pedro

y se entregaron 88 dispositivos de alerta temprana en los últimos nueve meses.

Ha comenzado a utilizarse el dispositivo BASAPP que ya comienza a ser muy útil para quienes

lo necesitan y desde la Oficina de Atención a las Violencias (OAV) se atendieron 129

presentaciones espontáneas.

Personal de la Secretaría articula además con áreas de salud mental cuando así se requiere y

está disponible un servicio de guardia a cargo de profesionales con la asistencia a la víctima las

24 horas del día los 7 días de la semana.

Desde el área de Asistencia Directa se gestionan subsidios en concepto de Ayuda Social para

mujeres víctimas de violencia de género y se entregan alimentos, materiales y elementos de

uso doméstico.

Desde el Dispositivo “DESANDAR” para hombres que ejercen violencia por razones de género,

se encuentra iniciado el tercer grupo de dicho dispositivo, informando que al momento han

transitado por dicho espacio aproximadamente unas 45 personas.

El Grupo de ayuda mutua (G.A.M) para mujeres y diversidades sexuales, víctimas de violencia

de género, ha cobrado relevancia dada su presencia en las localidades, brindando asistencia y

contención no sólo en la sede central de la Secretaría, sino también en Gobernador Castro, Rio

Tala y Santa Lucía.

El área tiene presencia permanente en las actividades en territorio, como la participación en

cada una de las ediciones de la iniciativa municipal “Estamos en tu barrio”, el evento “MAREA

2022”, y las charlas en instituciones educativas.

La suscripción de convenios y la inscripción de programas nacionales le permite a la Secretaría

acceder a recursos destinados a fortalecer su capacidad de respuesta en recursos humanos y

en situaciones de asistencia.

Se llevó a cabo la firma del Convenio entre el Municipio y el Patronato de Liberados

Bonaerense que constituye un acuerdo de trabajo en conjunto entre ambas instituciones en la

temática de varones que ejercen o han ejercido violencia por razones de género; y a su vez, se

constituye como un convenio pionero en la temática en nuestra provincia.

Durante el período 2023 se apuntará a profundizar y fortalecer todas estas líneas de trabajo

dentro y fuera de la administración municipal, ampliando las capacitaciones y respaldando

toda la red de recepción de denuncias, asistencia y acompañamiento a las víctimas.

Estimados integrantes de este Honorable Concejo Deliberante, compañeros funcionarios del

gobierno, vecinas y vecinos de nuestro querido San Pedro.

Hoy reasumo ante ustedes, mi compromiso de seguir trabajando con prioridades muy claras.

Sabemos de la difícil situación económica por la que viene atravesando el país desde hace

muchos años, pero aún en esas condiciones, San Pedro fue creciendo día a día.

Con mi padre venimos trabajando en el municipio desde el año 2015 y hoy me toca asumir

esta gran responsabilidad con muchos proyectos y un gran entusiasmo.

Una vez más, me comprometo a seguir en este camino y con este rumbo, siempre pensando

en el bienestar de nuestra gente. En estos 14 meses que llevo a cargo del ejecutivo he sido

consecuente con mis ideas, me he dedicado a trabajar y no a contestar agresiones,

demostrando que primero está San Pedro y cada una de sus localidades, luego los espacios

políticos a los que cada uno pertenece y finalmente las aspiraciones individuales.

Sepan que en mí, siempre tendrán a un intendente que seguirá trabajando por el bien de

todos. Que junto a todo el equipo, seguirá gestionando para mejorar la calidad de vida de cada

vecino y vecina del partido.

Sabemos que falta mucho aún, pero también sabemos que se vienen tiempos mejores y quiero

que sepan que estoy preparado para seguir esforzándome cada día por un futuro mejor, como

el que deseamos y nos merecemos.

Muchas gracias.