EL INTA San Pedro concluyó el 23º “Servicio de alarma para control de heladas”

Como todos los años se realizó entre agosto y septiembre, época susceptible de heladas tardías que afectan al duraznero y a los arándanos. En esta edición se registraron 4 ocurrencias de heladas en intemperie y a una altura de 1,5 m en el mes de agosto y 1 en el mes de septiembre. Se destacan 2 por el marcado descenso térmico. El 20 de Agosto se alcanzaron los -5.2 °C y el 12 de ese mes los -3.4 °C.

Aunque ya se venía usando Whatsapp, este año la modalidad incluyó la forma de grupo, donde los participantes también podían hacer sus aportes. Esto seguramente deberá ser ajustado para evitar la confusión que producen algunos datos que no corresponden a la zona, pero indudablemente ha resultado una compañía entre sus participantes. La información estuvo además disponible online para cualquiera que quisiera acceder a los registros y a las fuentes de consulta, entre ellas los datos de las Estaciones Meteorológicas Online de la Estación Experimental en Ruta 9, km 170; y de Río Tala; los mapas de temperatura de superficie obtenidos por el satélite GOES 16 con el trabajo articulado de CONAE, el Instituto «Mario Gulich» y el INTA; así como los pronósticos del INTA Castelar.

Además, como todos los años se realizaron recorridas después de las heladas para observar el impacto del fenómeno sobre los frutales. Sobre la más tardía, ocurrida durante el último servicio el 21 de septiembre, se recorrieron campos con variedades tempranas y de estación, así como se contactó a productores para conocer su observación sobre los daños observados. En aquellos casos donde se realizó protección, no se encontraron daños significativos, aunque algunos mencionaron daños en variedades donde estaba cuajando el fruto y se estaba produciendo la caída de las envolturas florales. En la mayoría de las situaciones se coincidió en que la ocurrencia de daños fue en June Gold, Forastero, Ruby Prince, Flavorcrest, Deus 30 y September Snow. En Baradero, también según testimonios, las variedades más afectadas fueron Opedepe (FLA 1-3) y Rojo 2. En las variedades donde el fruto superó los 2 cm, no se observaron daños significativos. Las temperaturas fueron muy desparejas entre diferentes locaciones, incluso se verificó la ausencia relevante de daños en zonas donde no se llevaron adelante medidas de protección.

Aprovechando la inmediatez de las herramientas digitales disponibles, al finalizar el servicio se hizo una encuesta para conocer el perfil de los usuarios, su procedencia, las producciones, y la utilización de la información. Entre los que contestaron, más del 81% corresponde al área de influencia del servicio, el 49% son productores y el 28% asesores técnicos. El 58% tiene duraznero y el 7% arándanos. En relación al vínculo con el servicio, el 23% lo utiliza desde sus inicios en 1998, el 30% se sumó este año y la misma cifra se sumó en los últimos 5 años. El 74% expresó utilizar el servicio para ayudar a la toma de decisiones. El relevamiento también tuvo algunos indicios sobre los cuáles realizar ajustes, que fueron considerados en el balance y serán tenidos en cuenta para la implementación del próximo.

Finalmente se realizó un breve documental sobre el servicio, que explica su historia y conecta con su actualidad y deja algunos testimonios de los usuarios locales.