El Grupo Conservacionista difundió un plano del año 1871, del primer proyecto del puerto

El documento, que es publicado de forma inédita por el Grupo Conservacionista, fue elaborado en Inglaterra en Junio de 1871 y su copia digitalizada fue cedida por la Biblioteca Nacional de Uruguay.

Meses atrás, el Grupo Conservacionista tomó conocimiento de la existencia en formato digital de un antiguo plano vinculado a la historia portuaria de nuestra ciudad. El dato llegó a través del Sr. José Campos, vecino de nuestra ciudad y en el seguimiento de la información, el grupo del museo llegó hasta Biblioteca Nacional de Uruguay. En su página oficial aparecía, casi como una curiosidad, un detallado mapa titulado “Puerto de San Pedro”, con fecha 30 de Junio de 1871.

El Grupo Conservacionista tomó contacto con la Lic. Gabriela Jaureguiberry, Jefa del Departamento Sala Uruguay y Materiales Especiales, de la Biblioteca Nacional del vecino país, solicitando información que permitiera conocer algo más del contexto que rodeaba a aquel plano.

“Con respecto a este documento, prácticamente no tenemos información. Muchos planos y mapas que posee la biblioteca fueron comprados y otros donados pero en el caso de éste en particular no sabemos su procedencia ya que su número de inventario comienza con una I., de Incierto. Por otro lado se podría pensar en que haya sido una antigua compra ya que en el mismo plano se lee, escrito a lápiz, un precio de $ 6,50. Pero se ve que en el momento en el que se inventarió, año 1982, no se tendría la certeza y se catalogó como Incierto”, explica la Lic. Jaureguiberry, desde la Biblioteca Nacional de Uruguay.

Sin embargo, el curso de las averiguaciones permitió establecer que el plano original se guarda en el Archivo General de la Nación, en Capital Federal.

En un gesto de amabilidad institucional, la Biblioteca de Uruguay brindó, al Museo Paleontológico, un link especial para que se pudiera descargar el mapa en muy alta resolución.

De esta forma se pudieron observar interesantísimos detalles plasmados en el documento.

EL PUERTO QUE NO FUE…

El plano es fruto de un esmerado trabajo cartográfico solicitado en 1871 por el Ministro de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, Don Pedro Agote, para evaluar la posibilidad de instalar el primer puerto oficial en la ciudad de San Pedro, que permitiría despachar granos en barcos de ultramar.

En la década del ´90, el historiador Américo Piccagli, narró algunos detalles de aquel proyecto en el tercer tomo de su Historia Documental de San Pedro pero la imagen del antiguo plano se mantuvo desconocida para los sampedrinos, hasta hoy.

El nivel de detalle en el plano, realizado por Kell Brothers Lith., Saint Holbon y J. J. Revy, es muy alto y en él se observa a la laguna de San Pedro en todo su esplendor, sin islotes, sin vegetación y con una amplísima superficie de aguas abiertas.

En un rincón del plano están todos los valores de las profundidades sondeadas en numerosos puntos del espejo de agua, un detalle de todo el perfil de barrancas de la zona, el dibujo de algunas de las manzanas de la ciudad.

El muelle proyectado se ubicaba aguas adentro de la laguna, casi en la boca de salida al río. La conexión con tierra estaba prevista a través de un terraplén con una línea ferroviaria y un viaducto que terminaba en el muelle propuesto, el cual estaba casi en línea con el canal de salida al Paraná para facilitar la salida de los buques con carga.

Al norte de la ciudad, se dibuja la silueta del viejo muelle que estuvo ubicado en la costa, en un extremo de la actual calle Combate de Obligado (ex calle “El Muelle”).

Sobre el sector de barranca donde hoy sobrevive el viejo chalet de Depietri está señalada la existencia de un saladero, un detalle desconocido que aporta el plano revisado.

Las profundidades están expresadas en brazas y las superficies en acres; justamente por tratarse de autores ingleses.

Por diversos motivos y desacuerdos del momento, el proyecto no prosperó y quedó en el olvido. Y San Pedro tuvo que esperar varias décadas hasta la llegada de Depietri para poder contar con un desarrollo portuario en el lugar.

El Grupo Conservacionista sumará este documento digitalizado al Archivo Histórico del Museo Paleontológico y lo brindará a quienes lo soliciten; pero se decidió hacer pública la imagen del antiguo plano para que todos los sampedrinos podamos reflexionar sobre la penosa pérdida de nuestra laguna y para conocer, también, la caída de tantos proyectos que por falta de apoyo político en su momento o mezquinos intereses particulares, los han llevado al fracaso. Y esos fracasos han afectado enormemente el avance de nuestra ciudad a lo largo de los últimos 150 años.