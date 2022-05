El Gobierno intimó a empresas de neumáticos a transparentar sus costos de producción y comercialización

El sentido sería evaluar y analizar los aumentos de precios en el sector y “transparentar el mercado de neumáticos en el país”. Así, esta medida, se aplicó en un contexto de aumento en los precios de estos bienes y de escasez.

¿Cuál es la problemática?

Las restricciones para importar, debido a la falta de dólares, se trasladan a una menor oferta y provocan una suba en los precios. De moro que en la Argentina hay tres fábricas que producen neumáticos y, a su vez, estas requieren insumos importados.

“Se ve una aceleración de precios en los productos finales que no tiene correlación con los costos ni con márgenes de rentabilidad razonables. No vamos a convalidar que se genere una dispersión de precios total, que no se sepa cuál es la correlación con los costos. Por eso, queremos saber qué provoca las dispersiones y qué provoca la permanente presión del precio de los neumáticos al alza”, afirmó Feletti durante la reunión del jueves.

La falta de repuestos para automóviles se registra hace meses y está provocando conflictos en todo el sector productivo: se detectó escasez de llantas, neumáticos, autopartes y pinturas. De hecho, hay reparaciones frenadas y talleres que aumentan los precios.

También se ven afectadas las líneas de producción de varios modelos por la escasez de microchips para distintos componentes electrónicos de varios modelos.