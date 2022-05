El Gobierno anunció que el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias será de $280.792

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este viernes la elevación del piso por el que se paga impuesto a las Ganancias a $280.792 mensuales, desde los $225.937 que rigen actualmente, una actualización que regirá desde el 1° de junio y alcanzará al aguinaldo.

“Vamos a aumentar el tope desde 225.000 a 280.792 pesos”, dijo Guzmán, y precisó que el segundo tramo de la escala del tributo estará en los 324.000 pesos. Además remarcó que con la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, pagarán el tributo “1,2 millones menos trabajadores que en el año 2019”, en el final de la gestión de Mauricio Macri, cuando se llegó a un récord de más de 2,1 millones de trabajadoras y trabajadores alcanzados.

“Llevamos adelante un esquema de políticas económicas que transforma realidades”, destacó al formalizar el anuncio en la explanada del palacio gubernamental acompañado por el cosecretario de la CGT, Héctor Daer, y el titular de la cámara de diputados Sergio Massa, tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández en su despacho en la Casa Rosada. También participan del encuentro el gremialista Carlos Acuña, y el dirigente camionero Pablo Moyano.

Por su parte, Massa señaló que se haya tomado esta medida que busca frenar la caída del salario como también el adelanto de las paritarias que ya cerraron la mayoría de los salarios. “Como estado tenemos que hacer un esfuerzo para que el trabajador no pierda al momento de pagar los impuestos. La suba del mínimo no imponible nos permite mantener la idea de que el salario no es ganancia sino remuneración”, dijo.

Además, confirmó que quedará excluido el medio aguinaldo que trabajadores y trabajadoras percibirán junto al sueldo. “La decisión del Presidente es que la semana que viene terminan de cerrar dos paritarias que faltan y ahí quedará consolidado lo que se llama Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). Una vez que está consolidado el Ripte, sale el decreto que excluye al aguinaldo respecto del pago de Ganancias”, adelantó. (DIB)