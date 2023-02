El Dr. Daniel Creus renunció como Director del Hospital

El pediatra adujo que tomó la decisión debido al tiempo que le demandan sus estudios, ya que esta estudiando abogacía.

El ex secretario de salud y ex concejal confirmó que seguirá como profesional de la salud en el hospital y su consultorio.

A Partir de redes sociales, comunicó:

Hoy, 31 de enero de 2023… último día en la dirección del Hospital Ruffa de San Pedro. Hace exactamente 2 años que ingresé a la gestión de la intendencia de Cecilio Salazar como Secretario de Salud. Se nos venía la peor parte de la pandemia, Europa nos mostraba lo que sucedería, la carrera por la provisión de vacunas, un aislamiento que ya no se sostenía ni social ni económicamente… lo transitamos con esfuerzo y dolor, la perdida de queridos vecinos, familiares, amigos. Nuestro sistema de salud soportó además el cierre de una clínica privada, absorbiendo esa demanda. Luego me honraron con ser concejal electo en la lista que impulsaba el intendente Cecilio Salazar… mucho agradecimiento debo a Cecilio y por sobre todo a los ciudadanos que nos llevaron a triunfar en esos comicios. Luego seguimos aportando desde la dirección de este querido hospital que tanto trabaja por la comunidad (léase trabajadores de la salud publica en su totalidad, centros de salud, hospital, profesionales y no profesionales), dos años de intenso trabajo.

A partir de mañana abro un paréntesis, vuelvo a mi puesto habitual, pediatra y neumonólogo; la función pública es de tiempo completo y durante este año debo concluir con una carrera de grado que fue una opción en mi juventud y hoy con la virtualidad y la internet, estoy a punto de concretar, graduándome en abogacía.

Necesito tiempo para realizar una tesis y las prácticas profesionales. Agradezco al estudio de abogados Casini, Martín & asociados por aceptarme y guiarme en esta nueva etapa.

Resulta obvio decir que mi actividad profesional médica, la continuaré ejerciendo en el Hospital Ruffa y en mi consultorio particular.

Espero no defraudar con esta decisión a quienes depositaron su confianza en mí, en algún momento volveré a estar al pie del cañón en la salud pública o en el concejo deliberante, cumpliendo mi deber con la pasión de siempre.

«La vida es demasiado corta, el tiempo es demasiado valioso y las apuestas son demasiado altas para pensar en lo que podría haber sido». Hillary Rodham Clinton.Gracias… totales..!!!!