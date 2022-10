Dos motociclistas murieron en un grave accidente en la ex Ruta 9

Ocurrió este lunes, cerca de la 5 AM, en la ex ruta nac. 9 km 152. En ese lugar, dos motocicletas, una Brava 150 cc conducida por hombre de 51 años y otra motocicleta Kymco 110 cc que era tripulada por una persona mayor de edad, que era tripulada por una persona de sexo masculino. A la llegada de la policía y del SAME se constató que ambos fallecieron en el lugar.

Según datos recabados hasta el momento la víctima identificada en el momento tratase de un vecino de la localidad de Baradero. Intervención UFI 5 San Pedro.