Difunden un 0800 y un mail para quienes no fueron censados

Si bien en el día de ayer, desde la Jefatura Distrital de Educación resolvió, ante la imposibilidad de completar todas las viviendas del distrito, continuar con el relevamiento en zonas puntuales, este jueves 19 de mayo, desde las 8; el estado nacional informó que ya se encuentra a disposición de la ciudadanía un correo electrónico o un 0800 gratuito. También a nivel local se puso a disposición el tel. 439495.

«De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada», informó el miércoles a la tarde el Indec.

Alrededor de 18 mil personas censarán las viviendas que no fueron visitadas durante el operativo presencial realizado durante la jornada de ayer en todo el país en el marco del Censo Nacional 2022, se informó oficialmente.

De esta forma el organismo dispuso la casilla censo@indec.gob.ar o el teléfono gratuito nacional 0800-345-2022 para realizar el reclamo correspondiente.

La jornada censal del miércoles 18 de mayo contó con amplia participación de la población, comenzó a las 8 y concluyó a las 18, informó el Indec.

Para aquellas personas que, por algún motivo, no recibieron la visita del censista en el domicilio, el organismo informó cuál será el procedimiento que deberá ser cumplimentado en aquellos casos en que no se recibió la visita domiciliaria de un censista y no se había completado el relevamiento de modo digital.

A su vez aclararon: «Si ya habías completado el Censo digital, por más que no hayas recibido la visita de tu censista, ya estás censado/a».

Jefes de radio continuarán censando viviendas

“Cada uno de los 66 mil jefes/as de radio de todo el país tiene registro de las viviendas que no pudieron ser visitadas”, remarcó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) en su cuenta oficial del censo en Twitter.

En ese marco, precisó que, “en la semana de supervisión, los 18 mil asistentes de jefes y jefas de fracción convocados hace dos meses para este fin, censarán estas viviendas”.

Debido a numerosos casos reportados de personas que no recibieron ayer la visita de los censistas, el Indec anunció anoche que se vuelve a abrir la página www.censo.gob.ar para poder completar el formulario del censo en forma digital. (Infocielo)