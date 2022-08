[Video] “Lalo” Mir Ciudadano Ilustre:  «Cuidamos lo que tenemos, no hay muchas ciudades con tanta belleza como San Pedro»

En la mañana de este viernes fue declarado Ciudadano Ilustre a Eduardo Enrique “Lalo” Mir, en reconocimiento a su destacada trayectoria e influencia en los medios de comunicación y su permanente colaboración y compromiso con nuestra ciudad.

En principio el Intendente Ramón Salazar expresó: «Este reconocimiento es realmente importante a una persona que le ha dado tanto a San Pedro». y luego le entregó el decreto que lo declara ciudadano ilustre, enmarcado, y también un presente. Un llavero con el escudo de la municipalidad.

Leugo, Lalo Mir fiel a su perfil de comunicador se refirió a tres temas importantes. Uno relacionado al patrimonio cultural del casco histórico de la ciudad. «No toquemos el centro, porque ese es el capital turísticos y cultural de San Pedro», sostuvo. «Quienes quieran construir cosas locas que lo hagan en zonas mas alejadas», dijo seguidamente.

También se refirió a la dificultad del acceso al rió en la zona céntrica. «Me encuentro con los turistas y me preguntan por el río, se les hace complicado el acceso», expresó. «Ramallo y Baradero que no tienen esta belleza, tienen mejor costa que nosotros y mas accesible», agregó y sostuvo: «Tener una costa un poco mas justa y no tan privada, es mi pensar»

Y además hizo una reflexión en torno a los incendios y quemas en la zona de islas. «Cuidamos lo que tenemos, no hay muchas ciudades con tanta belleza y tanto recursos como tiene San Pedro».

«Tenemos unos de los humedales mas grandes del planeta, el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce mas inconmensurables del planeta tierra. Y que hacemos? lo negamos, lo explotamos lo incendiamos, le damos la espalda», dijo seguidamente.

«Mi sueño es que los municipios de Ramallo, San Nicolás, San Pedro hagan un comité, se junten con las bolas bien puestas con el gobierno de Entre Ríos y generen una mancomunidad y que las ilsas Lechiguana por ejemplo se conviertan en una reserva natural«.