Covid: se cumple un año del reporte de la primera muerte

Mientras el mundo suma 1.934.784 muertos por Covid-19 y supera los 90 millones de casos confirmados, este lunes se cumple un año de la primera muerte por coronavirus reportada desde China.

En medio del esfuerzo de las autoridades asiáticas por despegar a la ciudad de Wuhan de la imagen de epicentro del Covid-19, los diarios del resto del mundo se hicieron eco del aniversario del primer fallecimiento reportado a causa de la enfermedad de la cual no se tenían precisiones a comienzos de 2020.

El 11 de enero de 2020, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anunciaba que dos días antes se había registrado el primer muerto causada por el entonces misterioso virus. Se trataba de un hombre de 61 años, quien habría estado expuesto al virus en el mercado de mariscos, y falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria causada por una neumonía severa.

Desde entonces, más de 1,9 millones de personas murieron en el mundo debido a la pandemia de Covid-19. Pero en enero de 2020, cuando aún se desconocía el desastre mundial que provocaría la pandemia y las consecuencias económicas que tendrían en el mundo las restricciones sanitarias, el periódico británico The Guardian titulaba: «Primera muerte por el brote de enfermedad misteriosa en China».

«El coronavirus, que apareció en la ciudad de Wuhan, puso a la región en alerta, pero no hay evidencia de que se pueda esparcir entre humanos», alertaba The New York Times, por su parte.

