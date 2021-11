COVID-19: aclaran a quienes alcanzan la tercera dosis de la vacuna

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires explicaron cuáles son los grupos a los que está destinado el envío de terceras dosis de la vacuna para combatir el coronavirus, dada la cantidad de dudas que generó la medida. La subsecretaria de la Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, detalló a quienes alcanza y a quienes podría alcanzar la aplicación. “En esta etapa la tercera dosis es para mayores de 50 años vacunados con Sinopharm y persona de cualquier edad que se vacunaron con cualquier vacuna y que tienen inmunocompromiso que les baja la defensa”, explicó.

En ese orden, las condiciones para calificar como “inmunosuprimido” es quienes tienen insuficiencia renal crónica, trasplantados, inmunodeficiencia congénita, o quienes toman alguna medicación que baja las defensas. Cabe remarcar que, en todos los casos, la tercera dosis va a ser con AstraZeneca y a medida que la campaña avance se verá si es necesario aplicar la tercera dosis a otras personas. En el caso de aquellas personas que se hayan anotado de manera incorrecta como inmunosuprimidos en la primera etapa, Ceriani aclaró que “no hay ningún riesgo en recibir la tercera dosis”, pero también está la opción de rechazar el turno.

¿Se aplicarán terceras dosis de la vacuna a otros grupos?

La funcionaria del Ministerio de Salud señaló que “si los estudios lo indican, es probable que para el año que viene estemos con dosis de refuerzo”.

En ese plano, recomendó no realizar el análisis que mide los anticuerpos porque “hay una protección que se genera en el organismo que no es por anticuerpos y eso no sale en los análisis”, asimismo, remarcó que “las vacunas son altamente efectivas y eso lo demuestra la baja de casos, hay pruebas concretas”.

“Lo que se estudia es si esos anticuerpos se mantienen a lo largo del tiempo, o si hay poblaciones que tienen una menor protección. En el caso de los trabajadores de la salud se está estudiando dar un refuerzo de la vacunación el año que viene. Hoy no es necesario que ningún otro grupo reciba refuerzo, pero lo evaluaremos”, marcó.