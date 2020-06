Corti sobre el «distanciamiento social preventivo»: «Hasta el domingo sigue todo igual»

Lo aseguró el secretario de Gobierno, Silvio Corti, a través de una nota radial, a raíz de los anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández en la noche del jueves en relación al aislamiento social, preventivo y obligatorio, que continuará solamente en las zonas del país con circulación comunitaria de coronavirus, mientras que en el resto de los distritos comenzarán una etapa de distanciamiento social.

Sobre ello, sostuvo: «Es importante que el municipio espere a ver en la letra oficial que es lo que dice». Habrá «una mayor permisibilidad en cuanto al movimiento de las personas, ya no va a haber las restricciones de los trabajadores esenciales pero igual nos obliga a mantener la conducta para no contagiarnos del virus», manifestó Corti a través de «En Contacto» con César Rotundo.

En ese sentido el funcionario dijo que el Intendente Salazar, solicitió al Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, la posibilidad de habilitar algunas actividades, tales como las deportivas y otras de tipo económicas y sociales. «Todo indicaría que la semana que viene, San Pedro, va haber actividades económicas, deportivas y sociales que van a estar permitidas», manifestó luego.

Actividades gastronómica y deportivas

«Con un protocolo muy exigente, esperamos la posibilidad de que funcionen algunos establecimientos gastronómicos. Eso estamos esperando que defina el protocolo la Provincia y ver en que Fase incluyen a San Pedro», explicó Corti.

En cuanto a la pesca deportiva, explicó que está entre los pedidos de habilitación y que se aprobarse se podrá hacer «solo para sampedrinos», «en la costa y embarcados» porque no «no se va a permitir el aglomeramiento de personas».

La misma situación es para otras, tales como el running, ciclismo de ruta y mountainbike, duatlón, triatlón, canotaje, tenis y pádel. Se podrá hacer «pero no va a ser en los clubes que continúan cerrados por el Decreto Nacional», sostuvo el funcionario y agregó: «todo lo que es al aire libre, los gimnasio tampoco no pueden abrir» solo «espacios públicos abiertos, no mas de dos personas».

En tanto que el Secretario de Gobierno, consideró: «Estoy seguro que la gente lo va a hacer con responsabilidad, apelar al compromiso individual para que todo lo que hicimos hasta ahora no sea tirado por la ventana». Y aseveró seguidamente: «sino se tendrá que volver para atrás», a una «fase» ya superada.