Corrección o incorporación de datos en el registro de voluntarios para recibir la vacuna

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro y la Coordinación del Plan Vacunate PBA, informan que quienes hayan realizado su inscripción en el registro de voluntarios para recibir la vacuna, y tengan dudas sobre los datos cargados, pueden comunicarse para realizar la corrección.

Esto es importante para quienes no hayan informado su actividad (docentes/ personal de salud/seguridad/auxiliares etc.) o no incluyeron sus patologías de riesgo.

También es posible modificar número de contacto o correo electrónico y ayudarlos a restablecer su contraseña, si olvidaron la que cargaron inicialmente.

Para facilitar la atención y evitar concentraciones en sitios de inscripción o el vacunatorio, pueden comunicarse al whatsapp 3329 317 575 o por correo electrónico a vacunatesanpedro@gmail.com

Quienes deseen realizarlo de manera particular pueden corregirlo en portal-salud.gba.gob.ar autenticando su identidad mediante: Anses-GDdeba-Afip- Registro de las personas (en este caso se ingresa con DNI y número de trámite del DNI)

Esta es una nueva herramienta que proporciona el gobierno de la provincia de Buenos Aires donde los ciudadanos van a poder corroborar sus datos y actualizarlos de ser necesario.

Fuente: Prensa Municipio.