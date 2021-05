Conforman que la cepas Británica, Andina y de Manaos circulan por la región

Así lo dieron a conocer desde la Región Sanitaria IV y la Secretaría de Salud de la Municipalidad luego que en algunas de las muestras enviadas para secuenciación genómica al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANALIS) se detectara la variante de SARS-CoV-2 B.1.1.7 (UK) denominada cepa Británica, la C.37 denominada variante Andina y P.1 denominada variante Manaos.

Walter Martínez, director de la Región Sanitaria IV, se refirió a la situación a través de una nota concedida a La RAdio 92.3. Manifestó que para del descenso de fase, como ocurrió en nuestra ciudad y otras de la zona, «lo que se tiene en cuenta tiene que ver primero con el índice de contagiosidad, que ha sido elevado no solo en San Pedro si no en toda la región sanitaria, la positividad, que estamos superando el 50%, la ocupación de camas, no solo local sino regional porque es un sistema solidario público y privado. Tenemos una alta ocupación de camas en San Pedro, San Nicolás y Pergamino. Se comprueba la circulación de las cepas Manaos y británica que son de mayor contagiosidad. Derivamos dos vecinos de San Pedro».

«Tenemos una ocupación de camas superando el 63% en la región. Es la más alta que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia», sostuvo luego.

«Respirador podemos comprar pero un terapista tarda 15 años en formarse, una enfermera especializada tarda 5 o 6 años. Hemos casi duplicado la cantidad de camas de terapia y con insumos del ministerio incrementamos la capacidad de camas, también a través de IOMA en algunas instituciones privadas.

La pelea que hay que darle al Covid no es adentro de los hospitales sino con la campaña de vacunación y con las restricciones que nos tenemos que autoimponer», consideró luego.

Al tiempo que destacó que el incremento de casos tiene que ver «con la circulación de las nuevas cepas, de la de Manaos, la británica, pero también tiene que ver con que la primera ola la pasamos con restricciones a la circulación que ahora no tuvimos».