Confirmaron de cuánto será el aumento para aquellos que pierdan el subsidio

El secretario de Energía, Darío Martínez, reiteró que aquellos usuarios que tengan ingresos familiares mayor a los 350.000 pesos perderán los subsidios a partir de septiembre de manera escalonada y hacia fin de año pagarán unos 3.500 pesos más por mes por el servicio de luz.

«El cuadro tarifario va a estar disponible a partir de agosto. Calculamos que a nivel eléctrico van a ser, más o menos, unos 3.500 pesos adicionales, pero se va a sacar (el subsidio) de manera gradual, en tres etapas», precisó Martínez.

En una entrevista, Martínez reiteró que «el aumento de tarifas sólo será el equivalente al 80% del costo de variación salarial (CVS) para todos los sectores y del 40% del CVS para los que reciben la tarifa social». Es decir que las subas 2022 quedarán en 42% para los segmentos medios y en torno a 20% para los sectores más vulnerados. Son aumentos que ya rigen.

«El decil de ingresos más altos de la Argentina (quienes tengan ingresos superiores a $350.000 por mes) va a ser frente al costo pleno de la energía, no va a seguir subsidiado y esta es la primera etapa de la segmentación tarifaria», reiteró Martínez. En ese sentido, consideró que se trata de un sector que «sabe que no puede tener la energía subsidiada y que probablemente no haya hecho ni la inscripción». y completó: «El objetivo principal de la medida es hacer un uso más inteligente de los servicios. Y la única manera de no derrocharlo es con justicia social».