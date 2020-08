Confirman que la reunión de la Mesa Local de Prevención y Atención de violencia de Género y Familiar, se hará el miércoles próximo

A raíz de un comunicado vertido a los medios de comunicación (ver abajo) por parte de Agrupaciones Feministas sobre la falta de convocatoria a un nuevo encuentro de la Mesa Local de Prevención y Atención de violencia de Género y Familiar; es que la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Monfasani, aclaró (tras la consulta) que el encuentro se celebrará el miércoles próximo tal como había sido pactado con anterioridad.

“Para el día de ayer, nosotros no teníamos ninguna reunión de la Mesa”, aclaró la funcionaria municipal y en ese sentido confirmó: “quedamos que van a ser los primeros miércoles de cada mes y nos toca la semana que viene”.

Explicó que es lo que podría haber generado una confusión: “Hay varios movimientos dentro de la ciudad de San Pedro que están colaborando y nosotros los invitamos a participar dentro de la mesa y a trabajar con nosotros, tuvimos varias reuniones” . “Ellos querían que se anticipará esta reunión y a mi no me parecía necesario” por lo que “les propuse que si querían nos reunimos informalmente para se saquen aquellas dudas, cosa que no quisieron”.

Luego destacó la labor del trabajo de los movimientos en lo territorial para llevar a cabo tareas preventivas o en la participación de campañas, cosa que será expuesta en el próximo encuentro.

Por último reflexionó: “No tenemos que perder de vista que tenemos un objetivo que son las mujeres golpeadas, los abusos, esta problemática social que es muy preocupante”.

A continuación el comunicado de la Multisectorial de agrupaciones feministas:

“Ante la convocatoria por Whatsapp de la Subsecretaria de Desarrollo Humano Laura Monfasani a una nueva reunión «solo de agrupaciones con las autoridades de la propia Secretaría», la Multisectorial de Organizaciones Feministas Sampedrinas informa que no asistirá a dicho encuentro virtual previsto para este jueves. Hacemos pública esta decisión ante la necesidad de denunciar muevas maniobras dilatorias para convocar a la Mesa Local de Prevención y Atención de violencia de Género y Familiar.

Desde 2018, año de sanción de la Ordenanza municipal que crea la Mesa, las organizaciones feministas venimos insistiendo en la necesidad de ser convocadas a formar parte de este espacio, que hasta ahora ha contado, en las escasas convocatorias, solo con representación institucional.

En 2020, tras casi dos años de insistencia y reclamos trasladados al Ejecutivo y al Legislativo, la gestión compartida de Walter Sánchez y Laura Monfasani, convocó a las agrupaciones a un primer encuentro, concretado en febrero en el Centro Cultural Abelardo Castillo. Allí nos confirmaron que, a partir de la indicación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, las agrupaciones debían formar parte de la Mesa Local.

Desde febrero a esta parte hemos mantenido un segundo encuentro en el Salón Dorado de la Municipalidad, y otros dos encuentros virtuales, a los cuales hemos asistido con la plena convicción de avanzar en el trabajo en red, a sabiendas de que el Estado es responsable de las políticas públicas y que las organizaciones feministas somos quienes contamos con una vasta trayectoria en la militancia en cuestiones de género, con años de formación y trabajo territorial.

En estos cinco meses solamente una vez, el 18 de junio, la Secretaría de Desarrollo Humano convocó a otros actores institucionales que integran la Mesa a una reunión virtual a la que además no asistieron todos los representantes estipulados por Ordenanza. Desde entonces, y pese a los reclamos, no se ha vuelto a convocar, desentendiendo el grave contexto de pandemia que deja a cientos de mujeres aisladas con su agresor, instancia en la que la presencia del Estado se hace vital, en términos de vida o muerte.

No vamos a concurrir a una nueva reunión con Desarrollo Humano hasta tanto la Secretaría no convoque con la formalidad exigida a la Mesa Local de Prevención y Atención de violencia de Género y Familiar. Consideramos que un nuevo encuentro lejos de este marco formal es dilatorio e innecesario.

Exigimos la urgente convocatoria del espacio institucional creado por Ordenanza, debatido por el Concejo Deliberante y promulgado por el Intendente Cecilio Salazar, quien aún en su segundo mandato no ha revisado su posición ni sus políticas para adecuarlas a la actualidad provincial, que le ha dado a las luchas por los derechos de las mujeres carácter ministerial, recogiendo el reclamo de las organizaciones.

Estaremos sí, ante la convocatoria de este espacio, predispuestas, como lo hemos hecho cada vez al trabajo y al compromiso de acciones. Basta de palabras, que en su demora exponen y revictimizan a mujeres, niñes y diversidades.

Multisectorial de Organizaciones Feministas Sampedrinas

Agrupación feminista Minerva Mirabal

Organización feminista Marea, dentro de Somos Barrios de Pie

Agrupación feminista Libres de Miedo”

Por otro lado los movimientos también enviaron una nota, al Intendente Salazar, el que expresa:

«Nos dirigimos a Ud. con el fin de hacerle saber que ha habido una confusión con respecto a la nota que se ha dirigido a Ud. en el conjunto de agrupaciones /asociaciones de la Mesa Local de Violencia de Genero, la cual entendemos, aún no ha sido conformada.

En una fructuosa reunión en conjunto, se llegó al acuerdo de que trabajaríamos en consenso, no de manera democrática, por lo tanto, la nota que se elevó hacia Ud., consideramos que se haría bajo esa norma. Reconocemos nuestro descuido, ya que, confiando en esa situación, no registramos que se firmó por agrupaciones/asociaciones de forma individual. Las agrupaciones que elevamos esta nota, no compartimos el pensamiento conjunto, ya que de ninguna manera avalamos la violencia ejercida contra la Sub Secretaria de Desarrollo Humano, quien sabemos están trabajando denodadamente en esta cuestión, y como agrupaciones nos consta. Además, no podemos evaluar su capacidad de trabajo, en medio de este contexto que estamos atravesando como sociedad, ya que entendemos que las áreas que deberían estar presentes en el Área no pueden responder como quisieran, porque hay urgencias que atender, lo cual no ha impedido que las personas que están atravesando distintas situaciones de violencia, están siendo asistidas de manera correcta y efectiva por el personal competente, siendo la misma quien hace las articulaciones competentes.

Reiterando que hubo una desinteligencia en la comunicación, aprovechamos para comentar la importancia que tiene para nosotres el lenguaje, ya que por ser comunidades excluidas, hemos sufrido muchos tipos de situaciones de discriminación, y jamás acompañaríamos una situación de violencia hacia una mujer, sobre todo, sin compartir el concepto de estar a la altura de las circunstancias. Por el contrario, celebramos y bregamos para la pronta conformación de la mesa, queriendo trabajar en forma conjunta, sin maltrato ni destrato a las personas que tanto esfuerzo ponen en su trabajo, tanto desde el Estado, como desde las organizaciones/asociaciones.

Por todo lo dicho, no acompañamos el sentir expresado en la nota que se le ha entregado.

Muchas gracias

HIVIHDA

LIBRES Y DIVERSES MUMALA

NOSOTRES SAN PEDRO»