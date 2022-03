Confirman que el caso de sarampión es positivo y alientan a completar la vacunación

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó que el caso probable de sarampión detectado el fin de semana dio positivo por PCR, prueba realizada en el Instituto Anlis Malbrán, por lo que quedó confirmado.

En declaraciones a Radio con Vos Vizzotti indicó que durante la pandemia hubo una merma en la vacunación contra otras enfermedades, y “esa baja en la cobertura nos ponía en riesgo por la cantidad de casos de sarampión que hay en varios países del mundo”.

La persona infectada es una residente de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que “se está haciendo la investigación del caso, desde el inicio de síntomas, antecedentes de vacunación, contactos”, indicó la ministra. De igual modo, señaló que el alerta que se emitió desde la cartera sanitaria al personal de salud “es para ajustar la prevención” y evitar más contagios. Así, pidió a la población que si advierten “exantema o ronchitas en la piel, fiebre rinitis, consulten inmediatamente para poder minimizar el impacto” y enfatizó que es muy importante “que todos y todas tengamos la vacuna al día”.

¿Quiénes se deben vacunar y cuándo?

La vacuna contra el sarampión está en el calendario “al año de vida y al ingreso escolar”, señaló Vizzotti. De este modo, los mayores de 5 años deben tener las dos dosis o al menos una. No obstante, aclaró: “Ante la duda, si perdimos el carnet o no sabemos cuántas dosis tenemos, la idea es darse la vacuna, no importa si tenemos una dosis de más, lo importante es generar anticuerpos, defensas y la inmunidad, ya que esta vacuna, a diferencia de la de la gripe o Covid-19 realmente hace que Argentina esté libre de sarampión endémico desde el año 2000”.

La ministra explicó que la vacuna contra el sarampión “nos previene y hace que se pueda eliminar la enfermedad, porque el único reservorio es el ser humano, a diferencia de los virus respiratorios”. (DIB)