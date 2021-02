Concedieron prisión domiciliaria al ex fiscal sampedrino, Patricio Serjal

El juez Juan Carlos Leiva autorizó la prisión domiciliaria en favor del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia, y detenido en un establecimiento penitenciario desde agosto pasado. El ex conductor del Ministerio Público de la Acusación en Rosario no accederá inmediatamente al beneficio concedido por el magistrado, sino que deberá cumplir una serie de condiciones fijadas de manera expresa en la audiencia.

La ejecución de la morigeracion a prisión preventiva domiciliaria está supeditada a la concreción del trámite de otorgamiento de tobillera electrónica para control y la constatación de que en el domicilio propuesto se pueda realizar el tratamiento médico correspondiente, indicaron fuentes del MPA.

En enero pasado el abogado defensor de Serjal, Hugo Lima, había requerido la presencia de los fiscales del caso con motivo de discutir el estado de salud de Serjal, que adelgazó 18 kilos estando en prisión tras su detención del 11 de agosto pasado, en la alcaidía regional, conocida como Order.

Serjal está imputado como organizador de una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia que contaba no sólo con el paraguas judicial sino también, según los fiscales Matías Edery y Luis Shiappa Pietra, con la protección de estamentos de la policía santafesina y de la política provincial, por lo que los acusadores solicitaron el desafuero del senador sanlorencino Armando Traferri. Fue reimputado en una audiencia del 23 de diciembre donde se determinó la continuidad de su detención preventiva por el plazo legal de dos años, aunque la defensa pretende que la detención se cumpla bajo la modalidad domiciliaria, lo que ahora se concretó en base al estado de salud del ex funcionario.

Lima solicitó la morigeracion de la prisión preventiva basándose en informe de junta médica forense, pedido en enero, donde se refiere al deterioro en la salud de ex fiscal regional. Según el informe presenta angustia profunda y una marcada perdida de peso. La fiscalía se opuso al pedido de la defensa manifestando que no estaban dados los elementos de control para una atenuación.

Fuente: Diario La Capital – Rosario