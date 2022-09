Con más de 200 clasificados se define la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

Se desarrollan las últimas actividades de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses para clasificar a la etapa final de la 31° edición de los Juegos Bonaerenses 2022 que se llevará a cabo del 1 al 6 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Restan definir las clasificaciones que otorgarán las disciplinas de Voleibol, fútbol PCD Y Beach Volley, Acuatlón, Fútbol Tenis y Pelota Paleta que se disputarán en nuestra ciudad el viernes 9 de septiembre cuando se recibirán deportistas de las ciudades de San Nicolás, Ramallo, Baradero, Arrecifes, Salto, Capitán Sarmiento, Colón, Rojas y Pergamino.

Entre los clasificados de los últimos días, los equipos de Softbol de nuestra ciudad que participan del programa Escuelas Deportivas Municipales que se desarrolla en el Estadio Municipal, clasificaron los 6 equipos participantes para competir en Mar del Plata.

A los clasificados de las disciplinas de ajedrez, hándbol, natación, natación PCD, básquet 3×3, fútbol 5, skate, softbol, bonaerense en carrera (resistencia en 10K ) y fustal se suman los equipos de Softbol Sub 14 femenino y masculino, Sub 16 femenino y masculino y Sub 18 Masculino y femenino; Atletismo PCD; Beach Voley Universitario; Atletismo categoría Sub 14 lanzamiento de bala, categoría Sub 18 salto triple, lanzamiento de disco y lanzamiento de bala; Atletismo sub 14 2000 metros y sub 16 con vallas. (Fuente: Municipalidad de San Pedro)