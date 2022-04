Cómo recibir el bono de $18.000 del gobierno

Los pagos extraordinarios se abonarán durante los próximos meses a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que conduce Fernanda Raverta.

Bono para monotributistas: Quiénes pueden acceder

Monotributistas categoría A: la categoría más baja del monotributo, con un tope de facturación de $466.201,59 anual.

la categoría más baja del monotributo, con un anual. Monotributistas categoría B: siguiente categoría del monotributo, con un tope de facturación de $693.002,36 anual.

Bono para trabajadores informales: Quiénes pueden acceder

Los trabajadores informales son aquellos que se encuentran por fuera del derecho laboral y, además, no realizan aportes a la seguridad social. Pueden ser trabajadores que cobran un salario, aunque no están registrados, o trabajadores de forma independiente y no pagan un monotributo. Estos serán incluidos en el beneficio de Anses.

Cómo cobrar el bono

Se pagarán dos bonos de 9.000 pesos en mayo y junio a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B . Según explicó ayer Martín Guzman, el refuerzo de ingresos para los trabajadores de entre 18 y 65 años será para “aquellos que requieren de la protección del Estado”, por lo que “habrá criterios en términos del patrimonio que terminará de definir el conjunto de la población que se beneficio de este tipo de ingresos”.

En el caso del bono de $12.000 para jubilados y pensionados, el pago se hará en una única cuota para aquellos que reciban un haber de hasta $ 65.260 que, sumado al bono que están percibiendo los jubilados de la mínima, totalizará también $18.000.

Esta medida de ingresos se suma a las políticas implementadas anteriormente de aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, incremento de las asignaciones y adelanto del paritarias.

Se espera que los detalles de la inscripción se den a conocer en los próximos días.