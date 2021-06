Clínica San Pedro: “Desde hace dos años que PAMI no actualiza la cápita»

En la mañana de este martes directivos de la Clínica San Pedro, Juan José Nasif y Carlos Colella, brindaron una conferencia de prensa a los medios de la ciudad para dar a conocer detalles de la situación económica que el centro asistencial está atravesando.

En ese sentido el Dr. Nasif sostuvo que los “comentarios que no son realmente verdad, por eso hacemos esta conferencia. La clínica está atravesando una situación difícil por su dependencia de PAMI. Nosotros trabajamos hace mucho tiempo con una cápita de PAMI y vemos que con el aumento del costo de la pandemia, PAMI nos dejó de pagar en relación a nuestro gasto”, expresó Nasif y agregó: “En los últimos meses tenemos un enorme déficit en relación a costos e ingresos para atención de pacientes de PAMI de 1.5 millón mensual que tenemos que solventar con dinero que ingrese de otro sector”.

“Estamos en una situación sumamente crítica. No es que nos quedamos de brazos cruzados, tuvimos reuniones en Capital con representantes de PAMI a nivel central. El problema de débitos incorrectos, falta de aumento de la cápita. Hemos tenido reuniones con el Intendente para ver cómo podemos resolver esta situación”, explicaron sobre la situación que atraviesa la clínica. Y en ese sentido manifestaron: “Desde hace dos años que PAMI no actualiza la cápita, o actualizó en un porcentaje que no llega al 10%”.

“Nosotros cobramos mes a mes, pero es un problema de financiación. Si nosotros tenemos un millón y medio menos de recaudación solo de PAMI, lo tenemos que solventar con el dinero que ingresa de otro lugar”, explicaron luego.

En tanto que Nasif, confirmó que hay una empresa interesada en comprar dicho centro asistencial: “Tuvimos un contacto con una empresa que administra sanatorios, clínicas en la provincia de Buenos Aires y se interiorizó por la clínica y nos pidieron una serie de requisitos jurídicos para ver si a la empresa le interesa resolver esta situación. Estamos en una etapa intermedia en la que hay que ver si ellos pueden hacerse cargo”.