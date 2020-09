Círculo Médico: «El momento para cuidarse más que nunca…»

A través de un comunicado, autoridades del Círculo Médico de San Pedro, instaron a la población, una vez más, a tomar medidas preventivas en el marco de la pandemía por Coronavirus.

Allí expresan: «El momento de Pandemia en que vivimos en todos los órdenes, pero especialmente en San Pedro nos exige un pronunciamiento firme desde nuestro rol esencial como personal de salud.

Volvemos a hacer un llamado especial a cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad para que se entienda y se comprenda, que se siguen multiplicando día a día, semana a semana, los casos de infección con Covid-19. Recibimos y recibiremos decenas de casos que elevarán la circulación del virus en los próximos días».

«Esta escalada nos presentará cada vez mayor cantidad de casos complicados que requerirán internación de mediana y alta complejidad llevando a un peligroso límite de saturación a todo el sistema de salud, público y privado», manifestaron luego.

«Ante este escenario, será muy triste el consecuente desmanejo de los enfermos graves, tener que limitar la atención, y por las características propias del desborde, exponernos a un riesgo mayor de complicaciones severas que comprometerán la vida de muchos vecinos y familiares. No es una frase repetida. Es un llamado enérgico a la reflexión y el compromiso DE TODOS. Estamos en el peor momento de contagios.

Hay una gran cantidad de vecinos que vienen cumpliendo con todas las medidas de cuidado y prevención, sintiendo a veces que su esfuerzo es en vano, que no es recompensado», afirmaron seguidamente.

Y señalaron también: «A ellos, que son un ejemplo, les pedimos que no decaigan, que mantengan esa actitud como una referencia de lo que se debe hacer y que colaboren replicando el mensaje de responsabilidad social que venimos compartiendo con el municipio».

«A quienes no entienden, o no quieren entender y no dimensionan la gravedad de la situación, privilegiando la libertad individual en desmedro del riesgo propio y de quienes los rodean, les solicitamos que REFLEXIONEN y se asesoren con fuentes confiables», expresaron.

«Necesitamos que todos extrememos los cuidados y la prevención con las medidas todos sabemos de memoria, pero no todos cumplen.

Invitamos también a todas las organizaciones sociales, grupos de comerciantes o empresarios bares y restaurantes a colaborar y hacer cumplir estrictamente los protocolos y restringir cualquier situación de riesgo, o denunciarla, para facilitar el accionar del estado local», sostuvieron luego.

«Por último, pero muy importante, solicitamos el COMPROMISO PLENO en las medidas de CONTROL, por parte de todos los organismos afines del estado y gobierno, comandados por el poder ejecutivo y legislativo local.

Desde la primera línea de respuesta, padeciendo además del agotamiento propio de meses muy intensos, reiteramos que para un momento crítico, se necesita indispensablemente de la colaboración y compromiso de toda la sociedad, y su dirigencia social y política, para que produzca una respuesta solidaria, que evite la tragedia sanitaria y económica», finaliza la misiva.