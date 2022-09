Choque entre una camioneta y un auto, que terminó sobre la vereda

El siniestro ocurrió en horas del mediodía de este martes en la esquina de Alvarado y Ansaloni. Allí, por causas que se tratan de establecer, colsionaron una camioneta Ranult Kangoo y un Ford Escort. Producto del impacto éste último rodado quedó sobre la acera.

Sin embargo no hizo falta la intervención del SAME ya que no hubo heridos en el siniestro, tanto el conductor del utilitario como la mujer que triupalaba el otro vehículo, resultaron ilesos. (Imágenes gentileza: Fernando Bettendorf – El Diario de San Pedro)