Choque en Lux: «No se acuerda lo que hizo», dijo el Dr. Hugo Lima sobre Reyes

Lo afirmó el Dr. Hugo Lima, abogado de Esteban Reyes, el joven de 25 años el conductor del auto que atropelló a Facundo Madariaga en la puerta de Lux el domingo a la madruagada.

Lima sostuvo a través de La Radio 92.3 que Reyes «fue sacado de ahí, aparentemente como una cuestión de discriminación, desde el boliche hasta el auto, todo el tiempo a las trompadas».

Al tiempo que sostuvo que «no se acuerda lo que hizo» y agregó: «la emoción violenta es parte de los atenuantes de esta situación que está en el código y ocurre normalmente».

«Recibió una tremenda golpiza donde no hay explicación, no hubo resistencia y reaccionó como pudo», señaló el letrado.y completó: «Sin ningún sentido porque no habìa hecho absolutamente nada, siguen las golpizas hasta la vuelta donde tenìa el auto estacionado, lo siguieron golpeando en el auto (cuando subió)».

Cabe recordar que en las últimas horas el juez de garantías Ricardo Pratti hizo lugar a la solicitud de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N°7 , transformó la aprehensión y detención de Reyes