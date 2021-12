Cecilio Salazar entre los intendentes que podrán se reelectos en 2023

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el martes la modificación de la Ley 14.836, por lo que todos los intendentes bonaerenses tendrán la posibilidad de ser reelectos en 2023. Entre ellos, se encuentra en esa posición el Intendente en licencia, Cecilio Salazar, hoy al frente de la Dirección Nacional del Belgrano Cargas.

Se trata de más del 70% de los 135 jefes comunales, quienes no podían postularse a un nuevo mandato en caso de que la legislación promulgada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal continuase sin cambios.

Sin embargo, el límite a las reelecciones indefinidas comenzará a regir en 2027, según la modificación aprobada. A la vez que no importará si los intendentes toman licencia o dejan su cargo, dejando así sin efecto la ventana que abrió la ley vidalista.

Cabe recordar que el decreto reglamentario de la ley sancionada en 2016 permitió que aquellos jefes comunales que renunciaron a su cargo antes de cumplir los dos años de su segundo mandato, podrían volver a postularse en 2023.

A partir de ello, 21 intendentes dejaron su cargo antes del 10 de diciembre de 2021, entre los que se destaca una mayoría oficialista, 3 de la fuerza Juntos -Jorge Macri, Érica Revilla y Claudio Rossi- y otros 3 vecinalistas.

¿Cómo fue la votación en la Legislatura bonaerense?

La modificatoria de la ley de reelecciones indefinidas tuvo discrepancia al interior de las principales fuerzas políticas. Tanto en Juntos como en el Frente de Todos, el cambio que permite la reelección de 96 intendentes generó apoyos y rechazos entre sus propios legisladores.

Los legisladores que se mostraron a favor de la iniciativa interpretaron que se dio una injusticia a partir del decreto reglamentario de 2016, que permitió el vericueto para que algunos intendentes renuncien a su cargo con el objetivo de volver a postularse en 2023, lo cual terminó por redimirse con la presente modificación.

A la vez, argumentaban que la normativa reglamentó hacia atrás, lo que confería una irregularidad jurídica, ya que contemplaba los mandatos de 2015 a 2019.

Por el contrario, quienes rechazaron la modificación manifestaron que se incurría en una violación al espíritu de la ley que limitó las reelecciones. Desde el Frente Renovador, por ejemplo, destacaron que existe una nueva trampa en el proyecto aprobado este martes, en tanto que su artículo 4 plantea la misma retroactividad que se debatió en esta jornada.

¿Quién son los intendentes que habían dejaron su cargo antes del 10 de diciembre?

Los 21 intendentes que dejaron su cargo antes de tiempo:

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, al Ministerio de Hábitat

Gabriel Katopodis, intendente de General San Martín, al Ministerio de Obras Públicas

Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, al Ministerio de Desarrollo Social

Francisco Echarren, intendente de Castelli, al Ministerio de Transporte

Santiago Maggiotti, intendente de Navarro, al Ministerio de Hábitat.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, a cargo del ente que controla la Hidrovía

Osvaldo Cáffaro, intendente de Zárate, al Ministerio de Hábitat

Cecilio Salazar, intendente de San Pedro a la administración del Belgrano Cargas.

Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, a Jefatura de Gabinete

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, al Ministerio de Infraestructura

Hernán Y Zurieta, intendente de Punta Indio, a la Dirección Provincial de Vialidad

Héctor Olivera, intendente de Tordillo, a la Autoridad del Agua

Jorge Macri, intendente de Vicente López, como Ministro de Gobierno porteño

Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, que encabezó la lista de la tercera, asumirá en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, si es que no llega antes una buena oferta para integrarse a un cargo ejecutivo.

Carlos Puglelli, intendente de San Andrés de Giles, de las filas del Frente Renovador, por la segunda.

Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso -el distrito donde el FDT sacó más votos en estas elecciones-, desembarcará en la misma cámara por la sexta sección.

Walter Torchio, intendente de Carlos Casares, que encabezó la lista de Senadores provinciales por la cuarta sección.

Érica Revilla, intendenta de General Arenales desde 2015, dejó el puesto para asumir una banca como Senadora provincial por la cuarta sección a partir del 10 de diciembre.

Claudio Rossi, intendente de Rojas, asumirá en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en representación de la Segunda sección electoral.

Gustavo Walker, intendente de Pila, de licencia por un motivo de salud.

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, por el momento de licencia.

¿Quiénes son los intendentes e intendentas que ahora podrán ser reelectos en 2023?

Los 51 de Juntos

Seis de la primera sección electoral

1. Sebastián Abella, de Campana.

2. Gustavo Posse, de San Isidro.

3. Jaime Méndez, de San Miguel.

4. Alejandro Federico, de Suipacha.

5. Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.

6. Jorge Macri, de Vicente López.

Cuatro de la segunda sección:

7. Javier Olaeta, de Arrecifes.

8. Javier Martínez, de Pergamino.

9. Claudio Rossi, de Rojas.

10. Manuel Passaglia, de San Nicolás.

Cuatro de la tercera sección:

11. Oscar Cappelletti, de Brandsen.

12. Néstor Grindetti, de Lanús.

13. Jorge Etcheverry, de Lobos.

14. Gonzalo Peluso, de Magdalena.

Once de la cuarta sección:

15. Vicente Gatica, de Bragado.

16. Víctor Aiola, de Chacabuco.

17. Calixto Tellechea, de Florentino Ameghino.

18. Erica Revilla, de General Arenales.

19. Franco Flexas, de General Viamonte.

20. Eduardo Campana, de General Villegas.

21. Pablo Petreca, de Junín.

22. Salvador Serenal, de Lincoln.

23. Mariano Barroso, de Nueve de Julio.

24. Jorge Reynoso, de Rivadavia.

25. Miguel Fernández, de Trenque Lauquen.

Trece de la quinta sección:

26. Emilio Cordonnier, de Ayacucho.

27. Esteban Reino, de Balcarce.

28. Luis Etchevarren, de Dolores.

29. Osvaldo Dinápoli, de General Belgrano.

30. Jorge Rodríguez Ponte, de General Lavalle.

31. Carlos Santoro, de General Madariaga.

32. Arnaldo Harispe, de Lezama.

33. Juan José Fioramonti, de Lobería.

34. Matías Rapallini, de Maipú.

35. Martín Yeza, de Pinamar.

36. Roberto Suescún, de Rauch.

37. Miguel Gargaglione, de San Cayetano.

38. Miguel Lunghi, de Tandil.

Ocho de la sexta sección:

39. Héctor Gay, de Bahía Blanca.

40. Raúl Reyes, de Coronel Dorrego.

41. Mariano Uset, de Coronel Rosales.

42. Martín Randazzo, de General Lamadrid.

43. José Zara, de Patagones.

44. Guillermo Pacheco, de Pellegrini.

45. Facundo Castelli, de Puán.

46. Sergio Bordoni, de Tornquist.

Cuatro de la séptima sección:

47. Hernán Bertellys, de Azul.

48. Ramón Capra, de General Alvear.

49. Ezequiel Galli, de Olavarría.

50. José Luis Salomón, de Saladillo.

Uno de la octava sección:

51. Julio Garro, de La Plata.

Los 41 del Frente de Todos

Once en la primera sección electoral:

52. Ariel Sujarchuk, de Escobar.

53. Javier Osuna, de General Las Heras.

54. *Juan Zabaleta, de Hurlingham.

55. Alberto Descalzo, de Ituzaingó.

56. Mario Ishii, de José C. Paz.

57. *Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas.

58. Ricardo Curuchet, de Marcos Paz.

59. Juan Ustarroz, de Mercedes.

60. Gustavo Menéndez, de Merlo.

61. Santiago Maggiotti, de Navarro.

62. Julio Zamora, de Tigre.

Cuatro de la segunda sección:

63. Ricardo Casi, de Colón.

64. Ricardo Alessandro, de Salto.

65. Carlos Puglelli, de San Andrés de Giles.

66. Osvaldo Caffaro, de Zárate.

Ocho de la tercera sección:

67. Mariano Cascallares, de Almirante Brown.

68. *Jorge Ferraresi, de Avellaneda.

69. Mario Secco, de Ensenada.

70. Fernando Gray, de Esteban Echeverría.

71. Alejandro Granados, de Ezeiza.

72. Andrés Watson, de Florencio Varela.

73. *Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora.

74. *Hernán Yzurieta, de Punta Indio.

Tres de la cuarta sección:

75. Germán Lago, de Alberti.

76. Walter Torchio, de Carlos Casares.

77. Pablo Zurro, de Pehuajó.

Seis de la quinta sección:

78. Francisco Echarren, de Castelli.

79. Javier Gastón, de Chascomús.

80. Juan Carlos Veramendi, de General Paz.

81. Gustavo Walker, de Pila.

82. *Héctor Olivera, de Tordillo.

83. Gustavo Barrera, de Villa Gesell.

Cinco de la sexta sección:

84. Eduardo Santillán, de Adolfo Gonzales Chaves.

85. Julio Marini, de Benito Juárez.

86. Alejandro Acerbo, de Daireaux.

87. Enrique Dichiara, de Monte Hermoso.

88. Roberto Alvarez, de Tres Lomas.

Cuatro de la séptima sección:

89. Marcos Pisano, de Bolívar.

90. Juan Carlos Gasparini, de Roque Pérez.

91. Gustavo Cocconi, de Tapalqué.

92. Hernán Ralinqueo, de 25 de Mayo.

Los 4 del resto

Uno de la segunda sección electoral:

93. Cecilio Salazar, de San Pedro, del Partido FE.

Uno de la cuarta sección:

94. Guillermo Britos, de Chivilcoy, de Consenso Federal.

Dos de la sexta sección:

95. Carlos Sánchez, de Tres Arroyos, de un partido vecinalista.

96. Carlos Bevilacqua, de Villarino, de un partido vecinalista.