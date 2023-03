Cecilio Salazar anunció el fin de su licencia y asume nuevamente como Intendente

En la mañana de este lunes, fue ingresada al HCD, para que sea tratado por el cuerpo legislativo en una sesión extraordinaria el fin de su licencia y asumirá próximamente como Intendente de la ciudad de San Pedro.

La nota expresa textualmente:

De mi mayor consideración:



Me es grato dirigirme al H. Cuerpo Legislativo de San Pedro, órgano de expresión de las voluntades de la Ciudad, con el propósito de informales que, a partir del día 27 de Marzo de 2023, me reincorporo al cargo de Intendente de la Ciudad de San Pedro, por el cual he sido proclamado por la ciudadanía en los comicios electorales realizados el 27 de Octubre de 2019, solicitud de licencia que me fue otorgada por unanimidad por ese H. Cuerpo, mediante Decreto N° 65/2021.-



Sin más, saludo a Uds., con mi consideración más distinguida y recordándoles que este Intendente Municipal esta a vuestra disposición, cuando Uds. lo requieran-