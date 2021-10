Causa abuso sexual: el Juzgado de Garantías dictaminó la «detención» del remisero

En las últimas hora el Juzgado de Garantías en turno concedió el pedido realizado por la Dra. Viviana Ramos de la UFI N° 11 y el sujeto investigado, quedó ahora en calidad de «detenido» por la causa que fue caratulada como «abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad”.

Cabe recordar que el remisero de 32 años está acusado de haber protagonizado un hecho de abuso contra una mujer de 35 años a quien trasladó a nuestra ciudad desde la localidad de Baradero, el domingo por la noche. Según consta en la denuncia el hombre le convidó agua y luego de una horas, despertó en la cama del ahora investigado, en ropa interior.

Ahora se intenta establecer, si se usó algún tipo de estupefaciente para provocar dicha acción puesto que en los análisis que le practicaron a la víctima dio resultados negativo. Sin embargo se cree que se podría hacer usado un psicotrópico conocido comúnmente como «viola fácil», que quita la voluntad de la persona engañando al cerebro. No tiene sabor, color y olor: no se puede detectar. Las víctimas luego de perder la conciencia también pierden la memoria de recuerdo temprano y no pueden recordar quién fue su violador.

En la jornada del martes, en Manuel Iglesias 760, se secuestraron elementos que contribuyen a la causa y que serán peritados, tales como: ropa de mujer, sábanas, preservativos y medicamentos.