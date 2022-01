Carmen Barbieri nuevamente con Covid y reprograman su espectáculo en San Pedro

“Estoy como si tuviera una gripe fuertísima. Me duele todo el cuerpo, me duele la garganta, tengo tos y estoy transpirando mucho, y estornudo mucho”, dijo. “En la semana me hicieron cinco hisopados negativos porque siempre me hisopan en el canal, pero el de ayer (domingo) que vinieron hasta mi casa me dio positivo”, relató Carmen Barbieri.

Debemos recordar que a principios del 2021 Carmen estuvo muy grave tras contraer el coronavirus. Estuvo internada varios días de los cuales 20 fueron con coma farmacológico. A pesar de haber superado esa etapa las secuelas atormentan a la conductora quien relató: “Camino una cuadra y me canso. No podía caminar, tuve que recuperar masa muscular, mi voz también. Tantas veces me entubaron y cuando me sacaban la sedación me arrancaba las cosas, el respirador, entonces me volvían a sedar. Eso me lastimó un poco las cuerdas vocales”, manifestó.

La misma suerte corrió Alejandro Cupitó, el actor al hisoparse también dio positivo de Covid 19. Por tal motivo la productora «Producciones C.V hacen saber que el espectáculo «HISOPADISMOS» la obra que juntos presentan en San Pedro retomará sus funciones cuando ambos se encuentren óptimos de salud.

En ese sentido, desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Pedro informaron que «desde CV Producciones se ha confirmado que el próximo sábado no se presentará la obra HISOPADISIMOS, ante la indisposición de la actriz Carmen Barbieri quien ha suspendido todas sus actividades tras haber resultado Covid positivo».

En tanto que en su lugar, el sábado 22 a las 22 en el Centro Cultural Abelardo Castillo se presentará la segunda ronda del reality Talentos de San Pedro con la participación de Marcelo Polino y Marcela Tauro para la cual han sido seleccionadas, Rocío Guilmen, Victoria Egel, Agustina Penido, Nazareno Colazo (Baradero) y Alejandro Moreno.

Fuente: Con información de Diario Popular.