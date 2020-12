Capitán Sarmiento: secuestraron a una joven y publicaron su foto amordazada en Facebook

Una joven de 22 años fue secuestrada en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento y los supuestos captores pidieron el rescate a través de Facebook, donde publicaron fotos y videos en la que se la ve amordazada. La chica apareció en buen estado de salud el martes a la noche.

“En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo”, es el mensaje que se podía leer con las fotos y el video de la chica amordazada en un maizal, reveló Paulo Kablan en C5N.

Después de publicar esas imágenes en la propia cuenta de Facebook de la chica, la persona que habría secuestrado a la joven desactivó el perfil y apagó su celular para evitar que sea localizada.

En tanto, la familia de la joven desconoció la deuda mencionada en el mensaje de Facebook.

La desaparición de la joven, la publicación de la amenaza en Facebook y las imágenes difundidas lograron activar un importante operativo de la Policía bonaerense. Finalmente, la joven fue hallada en buen estado de salud y fue trasladada a un hospital local. (DIB)