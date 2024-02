Campaña solidaria para adquirir una prótesis para Yael

A través de redes sociales, Vero Esquivel, inició una difusión para dar a conocer una campaña solidaria con el objetivo de juntar fondos que permitan adquirir la prótesis que necesita su hija, tras el grave accidente ocurrido el pasado domingo en Riobamba y M. Iglesias. Cabe recordar que otros 3 jóvenes sufrieron lesiones de cosidereción, al colisionar dos motos.

Sobre ello, la mujer expresó a través de Facebook: «hola buenos días, les pasó a contar mi situación. Ella es mi hija Yael,y el domingo tuvo un accidente en moto cuando iba con su novio, debido a ese accidente ella sufrió quebradura de fémur y se encuentra internada, ya que necesita un clavo para que puedan operarla

necesito que por favor me ayuden con lo que puedan y sin ningún compromiso..

Cuánto antes consigamos el dinero ella va a poder ser operada, quienes me conocen y saben mi situación anterior con mi sobrino que estuvo un año postrado en cama, hasta que se pudo conseguir su prótesis, no quiero que con mi hija pase lo mismo!!!

Necesito la ayuda de todos por favor!!

Acá les dejo las fotos de lo que necesitamos para Yael

y también les dejo mi CBU 0170078740000070867989 también les dejo lo que me sale lo que ella necesita

no es obligación ni compromiso para nadie, pido colaboración con lo más mínimo que puedan todo será de ayuda, desde ya muchísimas gracias y hoy por mi hija, mañana por cualquiera de ustedes!!!»