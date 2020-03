Camionero con fiebre alta fue evaluado y pudo continuar su regreso a su provincia

Un camionero que salía de nuestra ciudad, pidió asistencia al llegar al control de Ruta 1001 y acceso a Río Tala en la ex ruta 9. El hombre presentaba un estado febril y una ambulancia del SAME lo derivó al nosocomio local donde se evaluó su condición. Si bien su temperatura era alta, aparentemente el resto de los síntomas no era compatible en su totalidad con el COVID-19.

Se trata de una persona proveniente de Misiones y que había estado en la frontera de Paraguay y Brasil. Luego de evaluar al paciente se le permitió continuar su regreso su provincia de residencia.