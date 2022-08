Cabandié volvió a San Pedro y aseguró que «los focos de incendios activos están controlados»

El Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, volvió al Centro de Operaciones del aeroclub de San Pedro, en la mañana de este martes. Explicó no está previsto que haya precipitaciones abundantes en los próximos días, y que la temperatura aumentará en los próximos días. Y además contó que ahora mismo lo que buscan es tener «todos los focos de incendios activos bien trabajados, para poder entrar en el período que se viene y que la situación esté sumamente controlada».

«Aproximadamente 200 personas involucradas en el combate, más 14 medios aéreos«, dijo Cabandié e informó que también estuvo trabajando en conjunto con el intendente de San Pedro.

«Lo cierto es que ellos dejan todo», comentó el Ministro en alusión a los brigadistas, «se han formado mucho, tienen mucha experiencia».

Asimismo se refirió a los detenidos, que se investiga su participación en inicios de siniestros: «Esto seguramente significó una medida ejemplar para aquellos que están acostumbrados a iniciar focos, no lo hagan o lo piensen dos veces. Eso es lo que tenemos que tener, medidas ejemplares para aquellos que están acostumbrados a iniciar focos no lo hagan, porque esto no es una cuestión de estar en contra de ninguna unidad productiva, menos del sector agropecuario que es estratégico para nuestro país. Lo que nosotros no podemos comprender ni aceptar es que lo hagan de esta manera, que se incendien pajonales para ampliar superficie de ganado en perjuicio de diez millones de delincuentes que perjudican a diez millones de habitantes y obviamente al ecosistema».

El disparo del Gobernador entrerriano contra Cabandié

La respuesta de Cabandié hacia Bordet: «Solamente le pedimos a Entre Ríos que nos ayude con más brigadistas, que traten de prevenir los nuevos focos iniciados. Querido gobernador Bordet, no hay ninguna cuestión para resaltar, no entiendo por qué está tan nervioso. La verdad que lo estimamos mucho y queremos seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo hasta ahora».

Las posibles sanciones hacia los dueños de los mobiliarios

«Nosotros hemos estado con fiscal Kishimoto, con el juez, juzgado de federal 2 de Victoria, nos hemos presentado a la justicia. Perdón que lo vuelva a repetir pero en el 2020 la causa Baggio, Ruffino y otros, solicitamos al registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos días pasados, información en relación a la geolocalización que nosotros tenemos vía satélite y vía los faros de conservación. A partir de eso nosotros cuando tengamos esa información vamos a constituirnos nuevamente como querellantes específicamente litigando contra las familias que nosotros identificamos que están prendiendo», repasó el Ministro.

A su vez el Viceministro Sergio Federovisky, aportó: «La semana pasada presentamos ante el COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente), una estrategia del Ministerio de Ambiente de la Nación para solicitarle al juez Federal de Victoria una cautelar sobre los establecimientos donde se ha demostrado que el fuego pudo haber sido utilizado para cambiar el uso del suelo y de ese modo vamos a aplicar directamente o vamos a pedirla a la justicia que aplique directamente el articulo 22 de la ley del manejo del fuego que fue incorporado y modificado a fines del 2020 en iniciativa del diputado Máximo Kirchner para garantizar que las áreas que han sido quemadas intencional o accidentalmente pero en las cuales se promueve un cambio de uso, no puedan ser utilizadas comercialmente hasta que garantice la restauración de esas áreas y esa estrategia ha sido presentada la semana pasada por la dirección de jurídicos del Ministerio de Ambiente ante el juez Federal para poder ser aplicada a partir de ahora».

Con información del Diario el Norte de San Nicolás / Video gentileza: Somos Noticias San Pedro