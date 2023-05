Buscan en San Pedro a baraderense con paradero desconocido

Una gran preocupación ha invadido a la comunidad de Baradero tras la desaparición de Fabián Robles, conocido cariñosamente como «el papi». El mismo fue visto por última vez en las últimas horas, y desde entonces no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.

La familia de Fabián ha iniciado una intensa búsqueda para dar con su paradero y ha hecho un llamado a la comunidad para solicitar cualquier información que pueda ser relevante. Aylen, sobrina de Fabián, publicó un mensaje en las redes sociales en el que describe la situación angustiante y brinda detalles sobre la apariencia y la última vez que fue visto.

«Buenas tardes. Él es mi tío Fabián Robles, una persona especial. Lo estamos buscando, la última vez que lo vieron fue por la calle Nieto de Torre, y desde entonces no hemos sabido nada más. Mi mamá está muy angustiada porque no sabe dónde puede estar (él llevaba puesto un pantalón blanco y llevaba consigo dos bolsas). Cualquier información, por favor, comuníquense conmigo o con mi mamá (Norma 3329623743). Les agradecería si comparten esta publicación o la comentan con puntitos para que no se pierda», escribió Aylen en su publicación.